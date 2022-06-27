Госсайты и СМИ: за четыре месяца IТ-армия атаковала более 4200 ресурсов рф

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Киев • УНН

 • 113914 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. С 26 февраля по 26 июня ІТ-армия атаковала более 4200 российских онлайн-ресурсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минцифры.

Цитата

"ІТ-армия начала свою работу на третий день полномасштабного российского вторжения. Более 250 тысяч хакеров-добровольцев со всего мира объединились, чтобы ежедневно устраивать массовые атаки на российские онлайн-ресурсы. С 26 февраля по 26 июня ІТ-армия было атаковано более 4200 российских онлайн-ресурсов", – говорится в сообщении.

Детали

Хакеры атаковали:

• Сайты госучреждений, региональные суды, заведения высшего образования, банки

Из-за DDoS-атаки была остановлена ​​работа сайтов государственных учреждений россии, россияне не могли получить госуслуги, провести финансовые операции в онлайн-банкинге, абитуриенты не могли подать заявку онлайн в ВУЗы, а судебные процессы в регионах приостановились.

• Экономический форум, сайты национальных и региональных СМИ и онлайн-телевидение, Rutube

Кибератаки навредили выступлению путина, а также вывели из строя СМИ, чтобы те не распространяли пропаганду.

• Сервисы для бизнеса, тендерные площадки, сервисы онлайн-бухгалтерии, интернет-провайдеры.

ІТ-армия помешала предпринимателям россии, привела к срыву торгов, заблокировала работу бухгалтерам и доступ в интернет.

• Системы маркировки, алкогольные заводы и ветеринарные инспекции

Атаки привели к сбоям в работе продуктовых компаний, которые не могли нанести специальный QR-код на товар, помешали информационным системам отслеживать обороты алкогольной продукции и получить разрешения на мясные и молочные изделия.

• Сервисы покупки авиабилетов, страховые сервисы, онлайн-сервисы курьерской доставки, заказов еды, интернет-покупок

Это не дало россиянам купить онлайн в несколько кликов необходимую услугу и продукт.

Напомним

Неизвестные хакеры взломали российскую радиостанцию ​​"Коммерсант FM" – в прямом эфире звучали гимн Украины и песни на украинском языке.

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