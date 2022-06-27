Госсайты и СМИ: за четыре месяца IТ-армия атаковала более 4200 ресурсов рф
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. С 26 февраля по 26 июня ІТ-армия атаковала более 4200 российских онлайн-ресурсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минцифры.
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"ІТ-армия начала свою работу на третий день полномасштабного российского вторжения. Более 250 тысяч хакеров-добровольцев со всего мира объединились, чтобы ежедневно устраивать массовые атаки на российские онлайн-ресурсы. С 26 февраля по 26 июня ІТ-армия было атаковано более 4200 российских онлайн-ресурсов", – говорится в сообщении.
Детали
Хакеры атаковали:
• Сайты госучреждений, региональные суды, заведения высшего образования, банки
Из-за DDoS-атаки была остановлена работа сайтов государственных учреждений россии, россияне не могли получить госуслуги, провести финансовые операции в онлайн-банкинге, абитуриенты не могли подать заявку онлайн в ВУЗы, а судебные процессы в регионах приостановились.
• Экономический форум, сайты национальных и региональных СМИ и онлайн-телевидение, Rutube
Кибератаки навредили выступлению путина, а также вывели из строя СМИ, чтобы те не распространяли пропаганду.
• Сервисы для бизнеса, тендерные площадки, сервисы онлайн-бухгалтерии, интернет-провайдеры.
ІТ-армия помешала предпринимателям россии, привела к срыву торгов, заблокировала работу бухгалтерам и доступ в интернет.
• Системы маркировки, алкогольные заводы и ветеринарные инспекции
Атаки привели к сбоям в работе продуктовых компаний, которые не могли нанести специальный QR-код на товар, помешали информационным системам отслеживать обороты алкогольной продукции и получить разрешения на мясные и молочные изделия.
• Сервисы покупки авиабилетов, страховые сервисы, онлайн-сервисы курьерской доставки, заказов еды, интернет-покупок
Это не дало россиянам купить онлайн в несколько кликов необходимую услугу и продукт.
Напомним
Неизвестные хакеры взломали российскую радиостанцию "Коммерсант FM" – в прямом эфире звучали гимн Украины и песни на украинском языке.