Російський уран і банки рф можуть стати ціллю нових санкцій ЄС - Bild
Київ • УНН
Санкції можуть торкнутися енергетики, судноплавства та банківського сектору рф. Все залежить від поведінки кремля на саміті між Україною та росією.
Рішення щодо посилення санкцій ЄС проти росії відкладено до потенційного саміту, очікуваного у Туреччині між Україною та рф, повідомила газета Bild з посиланням на джерела, зазначивши, що цілями є три основні сфери і що під обмеження може потрапити російський уран, і що те, "чи виконають європейці свою погрозу санкціями, зараз залежить від поведінки кремля", пише УНН.
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Як повідомляється, якщо ЄС справді серйозно налаштований, то, за інформацією Bild, у центрі уваги три сфери:
- енергетичний сектор (нафта, газ та уран);
- сектор судноплавства (особливо російський тіньовий флот);
- банківський сектор.
У сфері судноплавства, зокрема, під удар потрапили страхові компанії судноплавних компаній і танкерів так званого "тіньового флоту", через які росія незаконно транспортує нафту всупереч санкціям.
У банківському секторі обговорюють нові штрафні заходи для окремих банків, які діють в росії або причетні до ухилення від санкцій. За даними Bild, також можна припустити, що росія може бути відключена від платіжної системи Swift, принаймні тимчасово.
В енергетиці імпорт газу з росії може бути зведений до нуля. Зараз майже 20 відсотків природного газу в ЄС надходить з росії. Але стрес-тести та інші аналізи показують, що Європа могла б обійтися без цього імпорту. Таким чином, стеля цін на російську нафту може бути додатково знижена. Це мало б величезний вплив на російську державу, оскільки приблизно третина державних доходів все ще надходить від енергетичного сектора, зазначає видання.
Також повідомляється, що ведуться переговори з Францією щодо обмеження імпорту урану з росії для АЕС.
"Але: щодо санкцій в ЄС діє принцип одностайності. Такі країни, як Словаччина та Угорщина, вважаються ненадійними кандидатами. Тому канцлер Мерц зустрінеться з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у четвер", - пише видання.
У ЄС погодили 17-й пакет санкцій проти росії14.05.25, 09:58 • 2150 переглядiв