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Російський уран і банки рф можуть стати ціллю нових санкцій ЄС - Bild

Київ • УНН

 • 256 перегляди

Санкції можуть торкнутися енергетики, судноплавства та банківського сектору рф. Все залежить від поведінки кремля на саміті між Україною та росією.

Російський уран і банки рф можуть стати ціллю нових санкцій ЄС - Bild

Рішення щодо посилення санкцій ЄС проти росії відкладено до потенційного саміту, очікуваного у Туреччині між Україною та рф, повідомила газета Bild з посиланням на джерела, зазначивши, що цілями є три основні сфери і що під обмеження може потрапити російський уран, і що те, "чи виконають європейці свою погрозу санкціями, зараз залежить від поведінки кремля", пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, якщо ЄС справді серйозно налаштований, то, за інформацією Bild, у центрі уваги три сфери:

  • енергетичний сектор (нафта, газ та уран);
    • сектор судноплавства (особливо російський тіньовий флот);
      • банківський сектор.

        У сфері судноплавства, зокрема, під удар потрапили страхові компанії судноплавних компаній і танкерів так званого "тіньового флоту", через які росія незаконно транспортує нафту всупереч санкціям.

        У банківському секторі обговорюють нові штрафні заходи для окремих банків, які діють в росії або причетні до ухилення від санкцій. За даними Bild, також можна припустити, що росія може бути відключена від платіжної системи Swift, принаймні тимчасово.

        В енергетиці імпорт газу з росії може бути зведений до нуля. Зараз майже 20 відсотків природного газу в ЄС надходить з росії. Але стрес-тести та інші аналізи показують, що Європа могла б обійтися без цього імпорту. Таким чином, стеля цін на російську нафту може бути додатково знижена. Це мало б величезний вплив на російську державу, оскільки приблизно третина державних доходів все ще надходить від енергетичного сектора, зазначає видання.

        Також повідомляється, що ведуться переговори з Францією щодо обмеження імпорту урану з росії для АЕС.

        "Але: щодо санкцій в ЄС діє принцип одностайності. Такі країни, як Словаччина та Угорщина, вважаються ненадійними кандидатами. Тому канцлер Мерц зустрінеться з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у четвер", - пише видання.

        У ЄС погодили 17-й пакет санкцій проти росії14.05.25, 09:58 • 2150 переглядiв

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

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