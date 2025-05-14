Російський уран і банки рф можуть стати ціллю нових санкцій ЄС - Bild

Рішення щодо посилення санкцій ЄС проти росії відкладено до потенційного саміту, очікуваного у Туреччині між Україною та рф, повідомила газета Bild з посиланням на джерела, зазначивши, що цілями є три основні сфери і що під обмеження може потрапити російський уран, і що те, "чи виконають європейці свою погрозу санкціями, зараз залежить від поведінки кремля", пише УНН.

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Як повідомляється, якщо ЄС справді серйозно налаштований, то, за інформацією Bild, у центрі уваги три сфери:

енергетичний сектор (нафта, газ та уран);

сектор судноплавства (особливо російський тіньовий флот);

банківський сектор.

У сфері судноплавства, зокрема, під удар потрапили страхові компанії судноплавних компаній і танкерів так званого "тіньового флоту", через які росія незаконно транспортує нафту всупереч санкціям.

У банківському секторі обговорюють нові штрафні заходи для окремих банків, які діють в росії або причетні до ухилення від санкцій. За даними Bild, також можна припустити, що росія може бути відключена від платіжної системи Swift, принаймні тимчасово.

В енергетиці імпорт газу з росії може бути зведений до нуля. Зараз майже 20 відсотків природного газу в ЄС надходить з росії. Але стрес-тести та інші аналізи показують, що Європа могла б обійтися без цього імпорту. Таким чином, стеля цін на російську нафту може бути додатково знижена. Це мало б величезний вплив на російську державу, оскільки приблизно третина державних доходів все ще надходить від енергетичного сектора, зазначає видання.

Також повідомляється, що ведуться переговори з Францією щодо обмеження імпорту урану з росії для АЕС.

"Але: щодо санкцій в ЄС діє принцип одностайності. Такі країни, як Словаччина та Угорщина, вважаються ненадійними кандидатами. Тому канцлер Мерц зустрінеться з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у четвер", - пише видання.

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