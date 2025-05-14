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Российский уран и банки рф могут стать целью новых санкций ЕС - Bild

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Санкции могут коснуться энергетики, судоходства и банковского сектора рф. Все зависит от поведения кремля на саммите между Украиной и россией.

Российский уран и банки рф могут стать целью новых санкций ЕС - Bild

Решение об усилении санкций ЕС против россии отложено до потенциального саммита, ожидаемого в Турции между Украиной и рф, сообщила газета Bild со ссылкой на источники, отметив, что целями являются три основные сферы и что под ограничение может попасть российский уран, и что то, "выполнят ли европейцы свою угрозу санкциями, сейчас зависит от поведения кремля", пишет УНН.

Детали

Как сообщается, если ЕС действительно серьезно настроен, то, по информации Bild, в центре внимания три сферы:

  • энергетический сектор (нефть, газ и уран);
    • сектор судоходства (особенно российский теневой флот);
      • банковский сектор.

        В сфере судоходства, в частности, под удар попали страховые компании судоходных компаний и танкеров так называемого "теневого флота", через которые россия незаконно транспортирует нефть вопреки санкциям.

        В банковском секторе обсуждают новые штрафные меры для отдельных банков, действующих в россии или причастных к уклонению от санкций. По данным Bild, также можно предположить, что россия может быть отключена от платежной системы Swift, по крайней мере временно.

        В энергетике импорт газа из россии может быть сведен к нулю. Сейчас почти 20 процентов природного газа в ЕС поступает из россии. Но стресс-тесты и другие анализы показывают, что Европа могла бы обойтись без этого импорта. Таким образом, потолок цен на российскую нефть может быть дополнительно снижен. Это оказало бы огромное влияние на российское государство, поскольку примерно треть государственных доходов все еще поступает от энергетического сектора, отмечает издание.

        Также сообщается, что ведутся переговоры с Францией об ограничении импорта урана из россии для АЭС.

        "Но: в отношении санкций в ЕС действует принцип единогласия. Такие страны, как Словакия и Венгрия, считаются ненадежными кандидатами. Поэтому канцлер Мерц встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в четверг", - пишет издание.

        В ЕС согласовали 17-й пакет санкций против россии14.05.25, 09:58 • 2072 просмотра

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

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