російський бойовий дрон атакував Слобідський район Харкова: Терехов озвучив перші подробиці
Київ • УНН
13 січня росіяни вдарили по Харкову бойовим дроном "молнія" у Слобідському районі. Наслідки атаки наразі уточнюються.
У вівторок, 13 січня росіяни знову вдарили по Харкову. Було зафіксовано удар бойовим дроном по Слобідському району, повідомляє УНН з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.
Деталі
Зафіксовано удар ворожим бойовим дроном "молнія" по Слобідському району. Наслідки уточнюються
Інших даних ані він, ані інші представники місцевої влади, не озвучили.
Нагадаємо
російські окупанти у ніч на 13 січня завдали удару по поштовому терміналу у передмісті Харкова. Повідомляється, що було завдано удару двома ракетами, після чого - чотирма ударними безпілотними літальними апаратами.
Внаслідок атаки загинули чотири людини, ще шестеро отримали поранення. Згодом у компанії "Нова пошта" оголосили, що компенсують вартість знищених внаслідок удару посилок.
Пізніше у компанії оприлюднили імена чотирьох загиблих співробітників після російського удару. Це Віктор Пархоменко (37 років), Тарас Вовк (34 роки), Євгеній Єрмаков (39 років), Дмитро Захаров (23 роки).