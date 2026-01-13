Удар рф по поштовому терміналу Харкова 13 січня: озвучені імена загиблих працівників
Київ • УНН
Компанія "Нова пошта" оприлюднила імена чотирьох загиблих співробітників після російського удару по Харкову 13 січня. Загиблі: Віктор Пархоменко (37 років), Тарас Вовк (34 роки), Євгеній Єрмаков (39 років), Дмитро Захаров (23 роки).
Компанія "Нова пошта" озвучила імена співробітників, що загинули внаслідок російського удару по Харкову у ніч на 13 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу компанії.
Деталі
Йдеться про чотирьох працівників "Нової пошти":
- Віктор Пархоменко, 37 років;
- Тарас Вовк, 34 роки;
- Євгеній Єрмаков, 39 років;
- Дмитро Захаров, 23 роки.
Це невимовний біль, який назавжди залишиться у наших серцях. Вічна та світла пам’ять нашим колегам. Щирі співчуття рідним та близьким
Нагадаємо
російські окупанти у ніч на 13 січня завдали удару по поштовому терміналу у передмісті Харкова. Повідомляється, що було завдано удару двома ракетами, після чого - чотирма ударними безпілотними літальними апаратами.
Внаслідок атаки загинули чотири людини, ще шестеро отримали поранення. Згодом у компанії "Нова пошта" оголосили, що компенсують вартість знищених внаслідок удару посилок.