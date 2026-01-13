Удар рф по почтовому терминалу Харькова 13 января: озвучены имена погибших сотрудников
Киев • УНН
Компания "Новая почта" обнародовала имена четырех погибших сотрудников после российского удара по Харькову 13 января. Погибшие: Виктор Пархоменко (37 лет), Тарас Вовк (34 года), Евгений Ермаков (39 лет), Дмитрий Захаров (23 года).
Компания "Новая почта" озвучила имена сотрудников, погибших в результате российского удара по Харькову в ночь на 13 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Подробности
Речь идет о четырех сотрудниках "Новой почты":
- Виктор Пархоменко, 37 лет;
- Тарас Вовк, 34 года;
- Евгений Ермаков, 39 лет;
- Дмитрий Захаров, 23 года.
Это невыразимая боль, которая навсегда останется в наших сердцах. Вечная и светлая память нашим коллегам. Искренние соболезнования родным и близким
Напомним
российские оккупанты в ночь на 13 января нанесли удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова. Сообщается, что был нанесен удар двумя ракетами, после чего - четырьмя ударными беспилотными летательными аппаратами.
В результате атаки погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения. Впоследствии в компании "Новая почта" объявили, что компенсируют стоимость уничтоженных в результате удара посылок.