Удар рф по почтовому терминалу Харькова 13 января: озвучены имена погибших сотрудников

$43.260.18
50.530.38
ukenru
Эксклюзив
14:15 • 660 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 1226 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
12:46 • 9362 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 13315 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 18157 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 29784 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 46903 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 35482 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 33773 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 57112 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.3м/с
82%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Удар по пригороду Харькова: число погибших возросло до 4 человек13 января, 04:49 • 5272 просмотра
Трамп склоняется к ударам по Ирану, но пока оставляет дипломатические возможности открытыми - Axios13 января, 05:14 • 8738 просмотра
РФ продолжает терять позиции в Центральной Азии - ЦПД13 января, 05:44 • 6980 просмотра
Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ13 января, 08:16 • 15870 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 15509 просмотра
публикации
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
12:46 • 9386 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 15568 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 57118 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 51748 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 57557 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Запорожская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 43030 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 37660 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 42902 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 44705 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 100833 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Financial Times

Удар рф по почтовому терминалу Харькова 13 января: озвучены имена погибших сотрудников

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Компания "Новая почта" обнародовала имена четырех погибших сотрудников после российского удара по Харькову 13 января. Погибшие: Виктор Пархоменко (37 лет), Тарас Вовк (34 года), Евгений Ермаков (39 лет), Дмитрий Захаров (23 года).

Удар рф по почтовому терминалу Харькова 13 января: озвучены имена погибших сотрудников
Фото: Новая почта

Компания "Новая почта" озвучила имена сотрудников, погибших в результате российского удара по Харькову в ночь на 13 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Подробности

Речь идет о четырех сотрудниках "Новой почты":

  • Виктор Пархоменко, 37 лет;
    • Тарас Вовк, 34 года;
      • Евгений Ермаков, 39 лет;
        • Дмитрий Захаров, 23 года.

          Это невыразимая боль, которая навсегда останется в наших сердцах. Вечная и светлая память нашим коллегам. Искренние соболезнования родным и близким

           - заявили в компании.

          Напомним

          российские оккупанты в ночь на 13 января нанесли удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова. Сообщается, что был нанесен удар двумя ракетами, после чего - четырьмя ударными беспилотными летательными аппаратами.

          В результате атаки погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения. Впоследствии в компании "Новая почта" объявили, что компенсируют стоимость уничтоженных в результате удара посылок.

          Евгений Устименко

          ОбществоВойна в Украине
          Война в Украине
          Нова Пошта
          Харьков