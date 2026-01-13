российский боевой дрон атаковал Слободской район Харькова: Терехов озвучил первые подробности

$43.260.18
50.530.38
ukenru
Эксклюзив
14:15 • 5648 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 10554 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
12:46 • 17140 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 17407 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 22065 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 31407 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 48292 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 35864 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 34016 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 60591 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
12:46 • 17139 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 22748 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 60590 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 55210 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 60712 просмотра
российский боевой дрон атаковал Слободской район Харькова: Терехов озвучил первые подробности

Киев • УНН

 • 560 просмотра

13 января россияне ударили по Харькову боевым дроном "молния" в Слободском районе. Последствия атаки сейчас уточняются.

российский боевой дрон атаковал Слободской район Харькова: Терехов озвучил первые подробности

Во вторник, 13 января, россияне снова ударили по Харькову. Был зафиксирован удар боевым дроном по Слободскому району, сообщает УНН со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

Подробности

Зафиксирован удар вражеским боевым дроном "молния" по Слободскому району. Последствия уточняются

 - заявил Терехов.

Других данных ни он, ни другие представители местной власти, не озвучили.

Напомним

российские оккупанты в ночь на 13 января нанесли удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова. Сообщается, что был нанесен удар двумя ракетами, после чего - четырьмя ударными беспилотными летательными аппаратами.

В результате атаки погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения. Впоследствии в компании "Новая почта" объявили, что компенсируют стоимость уничтоженных в результате удара посылок.

Позже в компании обнародовали имена четырех погибших сотрудников после российского удара. Это Виктор Пархоменко (37 лет), Тарас Вовк (34 года), Евгений Ермаков (39 лет), Дмитрий Захаров (23 года).

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Нова Пошта
Игорь Терехов
Харьков