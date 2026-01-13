российский боевой дрон атаковал Слободской район Харькова: Терехов озвучил первые подробности
Киев • УНН
13 января россияне ударили по Харькову боевым дроном "молния" в Слободском районе. Последствия атаки сейчас уточняются.
Во вторник, 13 января, россияне снова ударили по Харькову. Был зафиксирован удар боевым дроном по Слободскому району, сообщает УНН со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.
Подробности
Зафиксирован удар вражеским боевым дроном "молния" по Слободскому району. Последствия уточняются
Других данных ни он, ни другие представители местной власти, не озвучили.
Напомним
российские оккупанты в ночь на 13 января нанесли удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова. Сообщается, что был нанесен удар двумя ракетами, после чего - четырьмя ударными беспилотными летательными аппаратами.
В результате атаки погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения. Впоследствии в компании "Новая почта" объявили, что компенсируют стоимость уничтоженных в результате удара посылок.
Позже в компании обнародовали имена четырех погибших сотрудников после российского удара. Это Виктор Пархоменко (37 лет), Тарас Вовк (34 года), Евгений Ермаков (39 лет), Дмитрий Захаров (23 года).