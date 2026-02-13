Російський безпілотник атакував Сумщину: загинула жінка, пошкоджено будинки

$42.990.04
Ексклюзив
14:32 • 1058 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41 • 3904 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31 • 10635 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 29524 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 42541 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 36026 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 28145 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 38567 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 62025 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 41790 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
Популярнi новини
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 41092 перегляди
Оксен Лісовий підписав наказ про реорганізацію закладів профосвіти - що змінитьсяPhoto09:08 • 9868 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 22142 перегляди
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн10:22 • 16624 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС11:20 • 27619 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
11:25 • 29528 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
10:00 • 42548 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 41132 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 63671 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 104906 перегляди
УНН Lite
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 22170 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 29578 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 33442 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 59122 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 51102 перегляди
Російський безпілотник атакував Сумщину: загинула жінка, пошкоджено будинки

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Внаслідок атаки російського БпЛА на Конотопську громаду загинула жінка. Пошкоджено житлові будинки та освітній заклад, чоловік отримав легкі травми.

Російський безпілотник атакував Сумщину: загинула жінка, пошкоджено будинки

Армія рф атакувала Сумщину безпілотником. Як повідомили у Сумській ОВА, у результаті удару загинула жінка, пошкоджені житлові будинки та будівля освітнього закладу, передає УНН.

У Конотопській громаді внаслідок атаки російського БпЛА загинула жінка. Вона отримала травми, несумісні з життям 

- йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, особу загиблої встановлюють правоохоронці. Попередньо – жінка близько 40 років.

Також до медиків звернувся постраждалий чоловік. Його стан – не тяжкий, необхідну допомогу надають.

Пошкоджені житлові будинки та будівлю освітнього закладу. Обсяги руйнувань уточнюються. На місці працюють відповідні служби.

На Рівненщині після 5-годинної тривоги вранці атака рф продовжилася вдень, є поранений13.02.26, 16:46 • 360 переглядiв

Антоніна Туманова

