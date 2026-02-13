Російський безпілотник атакував Сумщину: загинула жінка, пошкоджено будинки
Київ • УНН
Внаслідок атаки російського БпЛА на Конотопську громаду загинула жінка. Пошкоджено житлові будинки та освітній заклад, чоловік отримав легкі травми.
Армія рф атакувала Сумщину безпілотником. Як повідомили у Сумській ОВА, у результаті удару загинула жінка, пошкоджені житлові будинки та будівля освітнього закладу, передає УНН.
У Конотопській громаді внаслідок атаки російського БпЛА загинула жінка. Вона отримала травми, несумісні з життям
За даними ОВА, особу загиблої встановлюють правоохоронці. Попередньо – жінка близько 40 років.
Також до медиків звернувся постраждалий чоловік. Його стан – не тяжкий, необхідну допомогу надають.
Пошкоджені житлові будинки та будівлю освітнього закладу. Обсяги руйнувань уточнюються. На місці працюють відповідні служби.
