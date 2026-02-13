Российский беспилотник атаковал Сумщину: погибла женщина, повреждены дома

$42.990.04
Эксклюзив
14:32 • 1058 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13:41 • 3908 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
12:31 • 10637 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
11:25 • 29526 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
10:00 • 42544 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 36029 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 28147 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 38568 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 62027 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 41790 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
Эксклюзивы
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25
Оксен Лисовой подписал приказ о реорганизации учреждений профобразования – что изменитсяPhoto09:08 • 9868 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 22142 просмотра
Детектив НАБУ, владеющий коллекцией монет царской россии и миллионами наличных, приобрел уже второй дом за 3 млн10:22 • 16624 просмотра
Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД11:20 • 27619 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
11:25 • 29514 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
10:00 • 42526 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда
13 февраля, 07:25
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 63667 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 104902 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Андрей Сибига
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Государственная граница Украины
Великобритания
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 22164 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 29576 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 33440 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 59119 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 51099 просмотра
Техника
Социальная сеть
Золото
Отопление
Хранитель

Российский беспилотник атаковал Сумщину: погибла женщина, повреждены дома

Киев • УНН

 • 32 просмотра

В результате атаки российского БПЛА на Конотопскую громаду погибла женщина. Повреждены жилые дома и образовательное учреждение, мужчина получил легкие травмы.

Российский беспилотник атаковал Сумщину: погибла женщина, повреждены дома

Армия рф атаковала Сумщину беспилотником. Как сообщили в Сумской ОВА, в результате удара погибла женщина, повреждены жилые дома и здание образовательного учреждения, передает УНН.

В Конотопской громаде в результате атаки российского БпЛА погибла женщина. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

- говорится в сообщении.

По данным ОВА, личность погибшей устанавливают правоохранители. Предварительно – женщина около 40 лет.

Также к медикам обратился пострадавший мужчина. Его состояние – не тяжелое, необходимую помощь оказывают.

Повреждены жилые дома и здание образовательного учреждения. Объемы разрушений уточняются. На месте работают соответствующие службы.

На Ровенщине после 5-часовой тревоги утром атака РФ продолжилась днем, есть раненый13.02.26, 16:46 • 366 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Недвижимость
Техника
Война в Украине
Конотоп
Сумская область