Российский беспилотник атаковал Сумщину: погибла женщина, повреждены дома
Киев • УНН
В результате атаки российского БПЛА на Конотопскую громаду погибла женщина. Повреждены жилые дома и образовательное учреждение, мужчина получил легкие травмы.
Армия рф атаковала Сумщину беспилотником. Как сообщили в Сумской ОВА, в результате удара погибла женщина, повреждены жилые дома и здание образовательного учреждения, передает УНН.
В Конотопской громаде в результате атаки российского БпЛА погибла женщина. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.
По данным ОВА, личность погибшей устанавливают правоохранители. Предварительно – женщина около 40 лет.
Также к медикам обратился пострадавший мужчина. Его состояние – не тяжелое, необходимую помощь оказывают.
Повреждены жилые дома и здание образовательного учреждения. Объемы разрушений уточняются. На месте работают соответствующие службы.
На Ровенщине после 5-часовой тревоги утром атака РФ продолжилась днем, есть раненый13.02.26, 16:46 • 366 просмотров