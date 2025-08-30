$41.260.00
Ексклюзив
16:05 • 9836 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 25918 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 55312 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 70570 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 89664 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 242445 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 103939 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 82957 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 97430 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 308386 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
російські війська атакували Сумщину, поранено старосту села

Київ • УНН

 • 54 перегляди

30 серпня російські війська атакували Шосткинський та Конотопський райони Сумської області. Внаслідок обстрілу постраждав 62-річний староста одного із сіл.

російські війська атакували Сумщину, поранено старосту села
Ілюстративне фото

російські війська впродовж суботи, 30 серпня атакували два райони Сумської області. Внаслідок обстрілу постраждав староста одного з сіл. Про це інформує начальник ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Сьогодні росіяни атакували Шосткинський та Конотопський райони

- написав Григоров у своєму Telegram-каналі.

За словами чиновника, близько 16:30 ворожий дрон вдарив по Дружбівській громаді. Постраждав 62-річний чоловік, староста одного із сіл. Йому надали допомогу на місці, без госпіталізації.

Крім того, пізніше росіяни атакували Путивльську громаду. Попередньо, двома ударними БпЛА, а також обстріляли територію з РСЗВ дальньої дії. Є пошкоджені житлові будинки та вантажний автомобіль.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив про поступове витіснення російських військ на Сумському напрямку. На Запоріжжі ситуація без змін, зберігається небезпека через накопичення десантних сил ворога.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Державний кордон України
Сумська область
Запорізька область
Володимир Зеленський