російські війська атакували Сумщину, поранено старосту села
Київ • УНН
30 серпня російські війська атакували Шосткинський та Конотопський райони Сумської області. Внаслідок обстрілу постраждав 62-річний староста одного із сіл.
російські війська впродовж суботи, 30 серпня атакували два райони Сумської області. Внаслідок обстрілу постраждав староста одного з сіл. Про це інформує начальник ОВА Олег Григоров, передає УНН.
Сьогодні росіяни атакували Шосткинський та Конотопський райони
За словами чиновника, близько 16:30 ворожий дрон вдарив по Дружбівській громаді. Постраждав 62-річний чоловік, староста одного із сіл. Йому надали допомогу на місці, без госпіталізації.
Крім того, пізніше росіяни атакували Путивльську громаду. Попередньо, двома ударними БпЛА, а також обстріляли територію з РСЗВ дальньої дії. Є пошкоджені житлові будинки та вантажний автомобіль.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив про поступове витіснення російських військ на Сумському напрямку. На Запоріжжі ситуація без змін, зберігається небезпека через накопичення десантних сил ворога.