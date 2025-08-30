российские войска атаковали Сумщину, ранен староста села
Киев • УНН
российские войска в течение субботы, 30 августа, атаковали два района Сумской области. В результате обстрела пострадал староста одного из сел. Об этом информирует начальник ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Сегодня россияне атаковали Шосткинский и Конотопский районы
По словам чиновника, около 16:30 вражеский дрон ударил по Дружбовской общине. Пострадал 62-летний мужчина, староста одного из сел. Ему оказали помощь на месте, без госпитализации.
Кроме того, позже россияне атаковали Путивльскую общину. Предварительно, двумя ударными БпЛА, а также обстреляли территорию из РСЗО дальнего действия. Есть поврежденные жилые дома и грузовой автомобиль.
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил о постепенном вытеснении российских войск на Сумском направлении. В Запорожье ситуация без изменений, сохраняется опасность из-за накопления десантных сил врага.