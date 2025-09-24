російські війська атакували навчальний підрозділ ЗСУ двома ракетами "Іскандер": деталі
Київ • УНН
24 вересня російські війська завдали удару двома балістичними ракетами "Іскандер" по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. Внаслідок атаки є втрати серед особового складу, пораненим надається медична допомога.
У середу, 24 вересня, російські війська вдарили двома балістичними ракетами "Іскандер" по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
Деталі
Внаслідок удару є втрати серед особового складу. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога, заявили в Сухопутних військах ЗСУ.
Також там додали, що з метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що вранці, 24 вересня, російські окупанти скинули три авіабомби на Костянтинівку Донецької області. Наразі відомо про двох загиблих та 8 постраждалих.