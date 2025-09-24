$41.380.00
Эксклюзив
13:04 • 174 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 3104 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 7598 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 14081 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 12085 просмотра
Эксклюзив
08:38 • 21621 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 21621 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
07:25 • 15679 просмотра
24 сентября, 06:56 • 17061 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 17061 просмотра
24 сентября, 06:43 • 14518 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 14518 просмотра
23 сентября, 19:19 • 26981 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 26981 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
российские войска атаковали учебное подразделение ВСУ двумя ракетами "Искандер": детали

Киев • УНН

 • 512 просмотра

24 сентября российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами "Искандер" по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. В результате атаки есть потери среди личного состава, раненым оказывается медицинская помощь.

российские войска атаковали учебное подразделение ВСУ двумя ракетами "Искандер": детали

В среду, 24 сентября, российские войска ударили двумя баллистическими ракетами "Искандер" по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Детали

В результате удара есть потери среди личного состава. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь, заявили в Сухопутных войсках ВСУ.

Также там добавили, что с целью сохранения жизни и здоровья людей продолжается постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что утром, 24 сентября, российские оккупанты сбросили три авиабомбы на Константиновку Донецкой области. Сейчас известно о двух погибших и 8 пострадавших.

Евгений Устименко

Вооруженные силы Украины
9К720 Искандер