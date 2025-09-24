российские войска атаковали учебное подразделение ВСУ двумя ракетами "Искандер": детали
Киев • УНН
24 сентября российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами "Искандер" по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. В результате атаки есть потери среди личного состава, раненым оказывается медицинская помощь.
В среду, 24 сентября, российские войска ударили двумя баллистическими ракетами "Искандер" по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
Детали
В результате удара есть потери среди личного состава. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь, заявили в Сухопутных войсках ВСУ.
Также там добавили, что с целью сохранения жизни и здоровья людей продолжается постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями.
Напомним
