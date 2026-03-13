Російські дрони знову атакували порт на Одещині
Київ • УНН
Увечері 12 березня ворожі безпілотники пошкодили продуктовий склад на території порту. Пожежу оперативно ліквідували, загиблих та постраждалих немає.
В Одеській області російські війська знову атакували портову інфраструктуру, повідомив у п'ятницю голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Ввечері 12 березня ворог атакував ударними безпілотниками портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок атаки пошкоджено продуктовий склад на території порту
З його слів, виникло займання, яке оперативно ліквідували наші рятувальники.
"На щастя, загиблих та постраждалих немає", - повідомив голова ОВА.
"Для усунення наслідків задіяні всі відповідні служби", - додав він.
