Російські дрони знову атакували порт на Одещині

фото ілюстративне

В Одеській області російські війська знову атакували портову інфраструктуру, повідомив у п'ятницю голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Ввечері 12 березня ворог атакував ударними безпілотниками портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок атаки пошкоджено продуктовий склад на території порту - написав Кіпер.

З його слів, виникло займання, яке оперативно ліквідували наші рятувальники.

"На щастя, загиблих та постраждалих немає", - повідомив голова ОВА.

"Для усунення наслідків задіяні всі відповідні служби", - додав він.

