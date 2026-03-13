Российские дроны снова атаковали порт в Одесской области
Киев • УНН
Вечером 12 марта вражеские беспилотники повредили продуктовый склад на территории порта. Пожар оперативно ликвидировали, погибших и пострадавших нет.
В Одесской области российские войска снова атаковали портовую инфраструктуру, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Вечером 12 марта враг атаковал ударными беспилотниками портовую инфраструктуру Одесской области. В результате атаки поврежден продуктовый склад на территории порта
По его словам, возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали наши спасатели.
"К счастью, погибших и пострадавших нет", - сообщил глава ОВА.
"Для устранения последствий задействованы все соответствующие службы", - добавил он.
