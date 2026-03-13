Российские дроны снова атаковали порт в Одесской области

$43.980.1150.930.10
ukenru
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 16948 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 43645 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 42070 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 61750 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 33679 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 23194 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 18994 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23354 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 40207 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 50121 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1м/с
77%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Навроцкий наложил вето на закон SAFE, Туск назвал это позором и созывает внеочередное заседание правительства12 марта, 21:29 • 18725 просмотра
Иран атаковал французскую военную базу возле Эрбиля в Ираке, есть раненые и масштабный пожар12 марта, 22:05 • 16951 просмотра
Иран пригрозил уничтожить нефтегазовую инфраструктуру региона в случае атаки на энергетические объекты12 марта, 22:25 • 22264 просмотра
Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в воздушном пространстве Ирака12 марта, 22:40 • 33355 просмотра
Украина первой протестирует новый купол ПВО Michelangelo от Leonardo12 марта, 23:58 • 29491 просмотра
публикации
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта07:00 • 758 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 61763 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 37638 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 33148 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 61788 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Илон Маск
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Ирак
Реклама
УНН Lite
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 20281 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 20409 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 18997 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 35157 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 53987 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Золото
Фильм

Российские дроны снова атаковали порт в Одесской области

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Вечером 12 марта вражеские беспилотники повредили продуктовый склад на территории порта. Пожар оперативно ликвидировали, погибших и пострадавших нет.

Российские дроны снова атаковали порт в Одесской области
фото иллюстративное

В Одесской области российские войска снова атаковали портовую инфраструктуру, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Вечером 12 марта враг атаковал ударными беспилотниками портовую инфраструктуру Одесской области. В результате атаки поврежден продуктовый склад на территории порта

- написал Кипер.

По его словам, возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали наши спасатели.

"К счастью, погибших и пострадавших нет", - сообщил глава ОВА.

"Для устранения последствий задействованы все соответствующие службы", - добавил он.

россия атаковала Украину баллистикой, 117 из 126 дронов обезврежены13.03.26, 08:20 • 1372 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Война в Украине
Одесская область