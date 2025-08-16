Російська пропаганда створює ілюзію захоплення населених пунктів - ГУР

Російська пропаганда застосовує нову тактику поширення дезінформації, використовуючи постановочні "захоплення" населених пунктів для створення ілюзії успіхів на фронті. Такі ролики використовуються для "переможних" звітів перед кремлівським керівництвом.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає УНН.

Деталі

Російська пропаганда активно застосовує нову тактику поширення дезінформації – постановочні "захоплення" населених пунктів для створення ілюзії успіхів на фронті. Для цього ворог направляє малі групи із російськими прапорами ("двійки") в обхід позицій українських оборонців. Частині з них вдається просочитися в окремі населені пункти та зняти короткі відео, що нібито підтверджують "захоплення" території - повідомили в ГУР.

У розвідці наголосили, що такі ролики використовуються для "переможних" звітів перед кремлівським керівництвом та поширення в медіа з метою тиску на українське суспільство.

Напередодні ворог поширив чергове таке відео з села Андріївка-Клевцове.

Бійці "Російського Добровольчого Корпусу" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України та воїни 5-ї окремої важкої механізованої бригади продемонстували реальний стан справ у селищі, показавши український прапор у селі.

