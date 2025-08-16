Російська пропаганда створює ілюзію захоплення населених пунктів - ГУР

$41.450.00
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 94930 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 119851 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 80078 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 75724 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 68646 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 116983 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 208438 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 86615 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 188289 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Популярнi новини
Трамп скасував обід з російською делегацією та повертається до Вашингтона 15 серпня, 23:40 • 21559 перегляди
"Це не дипломатія, а театр": Шумер про зустріч Трампа з путінимVideo16 серпня, 01:12 • 29087 перегляди
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"16 серпня, 01:33 • 69186 перегляди
Тисячі іноземних найманців у лавах рф не можуть покинути фронт після закінчення контракту - проєкт "Хочу жить" 03:52 • 16246 перегляди
Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN06:49 • 15833 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 208347 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 181559 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 188230 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 203148 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 287054 перегляди
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo07:05 • 1992 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал03:37 • 12170 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 52633 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 124790 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 205222 перегляди
Російська пропаганда створює ілюзію захоплення населених пунктів - ГУР

Київ • УНН

 • 1258 перегляди

Російська пропаганда використовує постановочні відео для створення ілюзії успіхів на фронті. ГУР повідомляє, що такі ролики використовуються для звітів кремлівському керівництву.

Російська пропаганда створює ілюзію захоплення населених пунктів - ГУР

Російська пропаганда застосовує нову тактику поширення дезінформації, використовуючи постановочні "захоплення" населених пунктів для створення ілюзії успіхів на фронті. Такі ролики використовуються для "переможних" звітів перед кремлівським керівництвом.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає УНН.

Деталі

Російська пропаганда активно застосовує нову тактику поширення дезінформації – постановочні "захоплення" населених пунктів для створення ілюзії успіхів на фронті. Для цього ворог направляє малі групи із російськими прапорами ("двійки") в обхід позицій українських оборонців. Частині з них вдається просочитися в окремі населені пункти та зняти короткі відео, що нібито підтверджують "захоплення" території

- повідомили в ГУР. 

У розвідці наголосили, що такі ролики використовуються для "переможних" звітів перед кремлівським керівництвом та поширення в медіа з метою тиску на українське суспільство.

Напередодні ворог поширив чергове таке відео з села Андріївка-Клевцове.

Бійці "Російського Добровольчого Корпусу" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України та воїни 5-ї окремої важкої механізованої бригади продемонстували реальний стан справ у селищі, показавши український прапор у селі. 

Нагадаємо

Протягом доби 15 серпня на фронті відбулося 139 бойових зіткнень.

Павло Башинський

ВійнаМультимедіа
Міністерство оборони України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна