Российская пропаганда создает иллюзию захвата населенных пунктов - ГУР

Российская пропаганда применяет новую тактику распространения дезинформации, используя постановочные "захваты" населенных пунктов для создания иллюзии успехов на фронте. Такие ролики используются для "победных" отчетов перед кремлевским руководством.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Российская пропаганда активно применяет новую тактику распространения дезинформации – постановочные "захваты" населенных пунктов для создания иллюзии успехов на фронте. Для этого враг направляет малые группы с российскими флагами ("двойки") в обход позиций украинских защитников. Части из них удается просочиться в отдельные населенные пункты и снять короткие видео, якобы подтверждающие "захват" территории - сообщили в ГУР.

В разведке подчеркнули, что такие ролики используются для "победных" отчетов перед кремлевским руководством и распространения в медиа с целью давления на украинское общество.

Накануне враг распространил очередное такое видео из села Андреевка-Клевцово.

Бойцы "Русского Добровольческого Корпуса" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины и воины 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады продемонстрировали реальное положение дел в поселке, показав украинский флаг в селе.

Напомним

В течение суток 15 августа на фронте произошло 139 боевых столкновений.