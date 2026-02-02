російська окупація довела до відчаю: маріупольці записали звернення до путіна
Київ • УНН
Мешканці тимчасово окупованого Маріуполя записали відкрите відеозвернення до путіна. Вони звинувачують керівництво так званої "днр" у корупції, свавіллі та повній неспроможності керувати містом.
Деталі
Зазначається, що у зверненні маріупольці прямо заявляють: місто, яке зазнало значних руйнувань внаслідок війни, фактично залишене напризволяще.
Із понад 650 зруйнованих житлових будинків для компенсації жителям відбудовано лише 76. У черзі на житло перебувають приблизно 20 тисяч сімей, ще понад 7 тисяч людей взагалі не можуть стати на облік через бюрократичні та юридичні перепони. Частина будинків, що формально "підлягають відновленню", не ремонтуються вже четвертий рік. А житло у нових іпотечних будинках можуть собі дозволити лише приїжджі з рф
Вказується, що паралельно погіршуються базові умови життя: дефіцит води, високі тарифи ЖКГ, несплата яких може призвести до втрати житла. Водночас ціни на їжу та ліки у 2-3 рази вищі, ніж у регіонах рф.
Маріуполь намагаються зробити вітриною "русского міра", але місцевим людям окупанти просто не залишають місця
Нагадаємо
В окупованому Маріуполі діє системна схема перерозподілу майна, яке російські підприємці відновили після 2022 року за власний кошт. Після завершення робіт правовий статус об’єктів залишають невизначеним, а майно передають лояльним структурам.
