російська окупація довела до відчаю: маріупольці записали звернення до путіна

$42.850.00
51.240.00
ukenru
1 лютого, 12:49 • 11706 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 23446 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 42233 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 28005 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 35754 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 27653 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 45743 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 61501 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 39155 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 36375 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−20°
1.1м/с
80%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Політичний скандал із шантажем: тисячі людей у Празі вийшли на мітинг на підтримку президента Чехії1 лютого, 19:55 • 6068 перегляди
12 людей загинули, ще 16 поранені: у Нацполіції уточнили дані після атаки рф на автобус із шахтарями1 лютого, 20:52 • 6574 перегляди
Політичний скандал із шантажем: глава МЗС Чехії планує ігнорувати президента Павела та його канцелярію1 лютого, 21:07 • 4090 перегляди
Демократи здобули перемогу на виборах до Сенату Техасу в "окрузі республіканців"1 лютого, 21:48 • 6750 перегляди
Не Гренландія: Трамп "жартома" назвав майбутній 51-й штат00:39 • 4760 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 61683 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 89522 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 66335 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 73250 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 73924 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петр Павел
Алі Хаменеї
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Дніпропетровська область
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 20168 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 31060 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 33562 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 36318 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 38256 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II

російська окупація довела до відчаю: маріупольці записали звернення до путіна

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Мешканці тимчасово окупованого Маріуполя записали відкрите відеозвернення до путіна. Вони звинувачують керівництво так званої "днр" у корупції, свавіллі та повній неспроможності керувати містом.

російська окупація довела до відчаю: маріупольці записали звернення до путіна

Жителі окупованого Маріуполя записали відкрите відеозвернення до російського диктатора володимира путіна. Вони звинувачують керівництво так званої "днр" у корупції, свавіллі та повній неспроможності керувати містом. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у зверненні маріупольці прямо заявляють: місто, яке зазнало значних руйнувань внаслідок війни, фактично залишене напризволяще.

Із понад 650 зруйнованих житлових будинків для компенсації жителям відбудовано лише 76. У черзі на житло перебувають приблизно 20 тисяч сімей, ще понад 7 тисяч людей взагалі не можуть стати на облік через бюрократичні та юридичні перепони. Частина будинків, що формально "підлягають відновленню", не ремонтуються вже четвертий рік. А житло у нових іпотечних будинках можуть собі дозволити лише приїжджі з рф

- цитує ЦПД мешканців Маріуполя.

Вказується, що паралельно погіршуються базові умови життя: дефіцит води, високі тарифи ЖКГ, несплата яких може призвести до втрати житла. Водночас ціни на їжу та ліки у 2-3 рази вищі, ніж у регіонах рф.

Маріуполь намагаються зробити вітриною "русского міра", але місцевим людям окупанти просто не залишають місця

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

В окупованому Маріуполі діє системна схема перерозподілу майна, яке російські підприємці відновили після 2022 року за власний кошт. Після завершення робіт правовий статус об’єктів залишають невизначеним, а майно передають лояльним структурам.

Окупанти планують перетворити "Азовсталь" на музейний кластер для викривлення історії – міськрада Маріуполя31.01.26, 16:22 • 3744 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Війна в Україні
Маріуполь