российская оккупация довела до отчаяния: мариупольцы записали обращение к путину

$42.850.00
51.240.00
ukenru
1 февраля, 12:49 • 11706 просмотра
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14 • 23445 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 42231 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 28004 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 35753 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 27653 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 45742 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 61501 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 39155 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 36375 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 61683 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 89522 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 66335 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 73250 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 73925 просмотра
УНН Lite
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 20168 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 31060 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 33562 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 36318 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 38259 просмотра
российская оккупация довела до отчаяния: мариупольцы записали обращение к путину

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Жители временно оккупированного Мариуполя записали открытое видеообращение к путину. Они обвиняют руководство так называемой "днр" в коррупции, произволе и полной неспособности управлять городом.

российская оккупация довела до отчаяния: мариупольцы записали обращение к путину

Жители оккупированного Мариуполя записали открытое видеообращение к российскому диктатору Владимиру Путину. Они обвиняют руководство так называемой "ДНР" в коррупции, произволе и полной неспособности управлять городом. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в обращении мариупольцы прямо заявляют: город, который подвергся значительным разрушениям в результате войны, фактически оставлен на произвол судьбы.

Из более чем 650 разрушенных жилых домов для компенсации жителям отстроено только 76. В очереди на жилье находятся примерно 20 тысяч семей, еще более 7 тысяч человек вообще не могут стать на учет из-за бюрократических и юридических препон. Часть домов, формально "подлежащих восстановлению", не ремонтируются уже четвертый год. А жилье в новых ипотечных домах могут себе позволить только приезжие из РФ

- цитирует ЦПД жителей Мариуполя.

Указывается, что параллельно ухудшаются базовые условия жизни: дефицит воды, высокие тарифы ЖКХ, неуплата которых может привести к потере жилья. В то же время цены на еду и лекарства в 2-3 раза выше, чем в регионах РФ.

Мариуполь пытаются сделать витриной "русского мира", но местным людям оккупанты просто не оставляют места

- говорится в сообщении.

Напомним

В оккупированном Мариуполе действует системная схема перераспределения имущества, которое российские предприниматели восстановили после 2022 года за свой счет. После завершения работ правовой статус объектов оставляют неопределенным, а имущество передают лояльным структурам.

Оккупанты планируют превратить "Азовсталь" в музейный кластер для искажения истории – горсовет Мариуполя31.01.26, 16:22 • 3744 просмотра

Вадим Хлюдзинский

