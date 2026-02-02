российская оккупация довела до отчаяния: мариупольцы записали обращение к путину
Киев • УНН
Жители временно оккупированного Мариуполя записали открытое видеообращение к путину. Они обвиняют руководство так называемой "днр" в коррупции, произволе и полной неспособности управлять городом.
Жители оккупированного Мариуполя записали открытое видеообращение к российскому диктатору Владимиру Путину. Они обвиняют руководство так называемой "ДНР" в коррупции, произволе и полной неспособности управлять городом. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в обращении мариупольцы прямо заявляют: город, который подвергся значительным разрушениям в результате войны, фактически оставлен на произвол судьбы.
Из более чем 650 разрушенных жилых домов для компенсации жителям отстроено только 76. В очереди на жилье находятся примерно 20 тысяч семей, еще более 7 тысяч человек вообще не могут стать на учет из-за бюрократических и юридических препон. Часть домов, формально "подлежащих восстановлению", не ремонтируются уже четвертый год. А жилье в новых ипотечных домах могут себе позволить только приезжие из РФ
Указывается, что параллельно ухудшаются базовые условия жизни: дефицит воды, высокие тарифы ЖКХ, неуплата которых может привести к потере жилья. В то же время цены на еду и лекарства в 2-3 раза выше, чем в регионах РФ.
Мариуполь пытаются сделать витриной "русского мира", но местным людям оккупанты просто не оставляют места
Напомним
В оккупированном Мариуполе действует системная схема перераспределения имущества, которое российские предприниматели восстановили после 2022 года за свой счет. После завершения работ правовой статус объектов оставляют неопределенным, а имущество передают лояльным структурам.
Оккупанты планируют превратить "Азовсталь" в музейный кластер для искажения истории – горсовет Мариуполя31.01.26, 16:22 • 3744 просмотра