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російська артилерія обстріляла дві громади Миколаївської області, жертв немає

російська артилерія обстріляла дві громади Миколаївської області, жертв немає

Київ • УНН

 • 71651 перегляди

російські війська двічі обстріляли Миколаївську область 12 травня, але обійшлося без жертв.

Окупанти обстріляли з артилерії дві громади на Миколаївщині. На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За інформацією районних військових адміністрацій, 12 травня ворог двічі атакував Миколаївську область.

О 14:20 було завдано артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади.

О 17:20 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

На щастя, без постраждалих.

Ворожа артилерія завдала удару по Миколаївській області, жертв немає12.05.24, 07:20 • 57683 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
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