російська артилерія обстріляла дві громади Миколаївської області, жертв немає
Київ • УНН
російські війська двічі обстріляли Миколаївську область 12 травня, але обійшлося без жертв.
Окупанти обстріляли з артилерії дві громади на Миколаївщині. На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, 12 травня ворог двічі атакував Миколаївську область.
О 14:20 було завдано артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади.
О 17:20 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
На щастя, без постраждалих.
Ворожа артилерія завдала удару по Миколаївській області, жертв немає12.05.24, 07:20 • 57683 перегляди