Ворожа артилерія завдала удару по Миколаївській області, жертв немає
Київ • УНН
Вчора ворог двічі обстріляв з артилерії Миколаївську область, зокрема, акваторію та місто Очаків, але обійшлося без жертв і постраждалих.
Учора ворог двічі завдавав артилерійських обстрілів по Миколаївщині. Обійшлося без жертв. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, 11 травня о 17:21 та 17:57 противник артилерією обстріляв акваторію та місто Очаків Очаківської громади Миколаївської області.
На щастя, постраждалих немає.
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