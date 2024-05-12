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Ворожа артилерія завдала удару по Миколаївській області, жертв немає

Ворожа артилерія завдала удару по Миколаївській області, жертв немає

Київ • УНН

 • 57683 перегляди

Вчора ворог двічі обстріляв з артилерії Миколаївську область, зокрема, акваторію та місто Очаків, але обійшлося без жертв і постраждалих.

Учора ворог двічі завдавав артилерійських обстрілів по Миколаївщині. Обійшлося без жертв. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За інформацією районних військових адміністрацій, 11 травня о 17:21 та 17:57 противник артилерією обстріляв акваторію та місто Очаків Очаківської громади Миколаївської області.

На щастя, постраждалих немає.

Окупанти здійснили дві атаки на Миколаївщину: обстріл акваторії та пошкодження будинку в селі Дмитрівка11.05.24, 07:23 • 24593 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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