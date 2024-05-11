Окупанти здійснили дві атаки на Миколаївщину: обстріл акваторії та пошкодження будинку в селі Дмитрівка
Київ • УНН
Вчора рф обстріляла акваторію Очаківської громади та пошкодила будинок у селі Дмитрівка Миколаївської області, але обійшлося без жертв.
Учора окупанти двічі заатакували Миколаївщину. Спочатку рф обстрілявла акваторію Очаківської громади, а пізніше пошкодила будинок у селі Дмитрівка. Постраждалих немає. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, 10 травня о 18:55 ворог здійснив мінометний обстріл по акваторії Очаківської громади Миколаївського району. На щастя, у результаті обстрілу постраждалих серед мирних мешканців не зафіксовано.
Також увечері 10 травня о 19:56 у селі Дмитрівка Куцурубської громади того ж району було зафіксовано пошкодження будинку через влучання FPV-дрону. На щастя, унаслідок інциденту також ніхто не постраждав.
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