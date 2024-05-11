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Окупанти здійснили дві атаки на Миколаївщину: обстріл акваторії та пошкодження будинку в селі Дмитрівка

Окупанти здійснили дві атаки на Миколаївщину: обстріл акваторії та пошкодження будинку в селі Дмитрівка

Київ • УНН

 • 24593 перегляди

Вчора рф обстріляла акваторію Очаківської громади та пошкодила будинок у селі Дмитрівка Миколаївської області, але обійшлося без жертв.

Учора окупанти двічі заатакували Миколаївщину. Спочатку рф обстрілявла акваторію Очаківської громади, а пізніше пошкодила будинок у селі Дмитрівка. Постраждалих немає. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За інформацією районних військових адміністрацій, 10 травня о 18:55 ворог здійснив мінометний обстріл по акваторії Очаківської громади Миколаївського району. На щастя, у результаті обстрілу постраждалих серед мирних мешканців не зафіксовано.

Також увечері 10 травня о 19:56 у селі Дмитрівка Куцурубської громади того ж району було зафіксовано пошкодження будинку через влучання FPV-дрону. На щастя, унаслідок інциденту також ніхто не постраждав.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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