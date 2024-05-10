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На Миколаївщині вночі знищили 8 ворожих "шахедів": через падіння уламків горіла трава

На Миколаївщині вночі знищили 8 ворожих "шахедів": через падіння уламків горіла трава

Київ • УНН

 • 36126 перегляди

Вночі сили ППО збили вісім ворожих "шахедів" у Миколаївській області, а уламки, що впали, спричинили пожежу на відкритій місцевості.

У Миколаївській області вночі сили протиповітряної оборони збили вісім ворожих "шахедів", внаслідок падіння уламків виникла пожежа на відкритій ділянці Ольшанської громади. Про це у п'ятницю повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН

У ніч на 10 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено вісім БпЛА типу "Shahed 131/136"

- написав Кім у Telegram.

Також, з його слів, уночі внаслідок падіння уламків збитого ворожого БпЛА типу "Shahed 136" по відкритій місцевості Ольшанської громади виникла пожежа сухої трави. Займання оперативно ліквідували, постраждалих немає. 

Крім того, учора, 9 травня, о 12:23 ворог завдав артилерійських обстрілів по населеному пункту та о 15:37 удару дроном-камікадзе FPV по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.

О 14:46 ворожого ракетного удару зазнала відкрита територія у с. Костянтинівка Костянтинівської громади. Пошкоджено автомобіль та виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідовано вогнеборцями. Також ніхто не постраждав.

На Херсонщині вночі знищили "шахед", росіяни поцілили по критичній інфраструктурі, є поранений10.05.24, 08:19 • 23695 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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