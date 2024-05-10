На Николаевщине ночью уничтожили 8 вражеских "шахедов": из-за падения обломков горела трава

В Николаевской области ночью силы противовоздушной обороны сбили восемь вражеских "шахедов", в результате падения обломков возник пожар на открытом участке Ольшанской громады. Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

В ночь на 10 мая силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено восемь БпЛА типа "Shahed 131/136" - написал Ким в Telegram.

Также, по его словам, ночью в результате падения обломков сбитого вражеского БПЛА типа "Shahed 136" по открытой местности Ольшанской громады возник пожар сухой травы. Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

Кроме того, вчера, 9 мая, в 12:23 враг нанес артиллерийские обстрелы по населенному пункту и в 15:37 удар дроном-камикадзе FPV по акватории Куцурубской громады. Пострадавших нет.

В 14:46 вражескому ракетному удару подверглась открытая территория в с. Константиновка Константиновской громады. Поврежден автомобиль и возник пожар сухой травы, который оперативно ликвидирован пожарными. Также никто не пострадал.

В Херсонской области ночью уничтожили "шахед", россияне попали по критической инфраструктуре, есть раненый