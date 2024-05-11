Оккупанты совершили две атаки на Николаевщину: обстрел акватории и повреждение дома в селе Дмитровка

Вчера оккупанты дважды атаковали Николаевскую область. Сначала рф обстреляла акваторию Очаковской общины, а позже повредила дом в селе Дмитровка. Пострадавших нет. Об этом председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, 10 мая в 18:55 враг совершил минометный обстрел по акватории Очаковской громады Николаевского района. К счастью, в результате обстрела пострадавших среди мирных жителей не зафиксировано.

Также вечером 10 мая в 19:56 в селе Дмитровка Куцурубской общины того же района было зафиксировано повреждение дома из-за попадания FPV-дрона. К счастью, в результате инцидента также никто не пострадал.

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