В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
российская артиллерия обстреляла две громады Николаевской области, жертв нет
Атаки на Запорожскую область: оккупанты совершили 399 обстрелов за сутки
Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией
13 мая: Всемирный день техники для будущего, День рождения застежки-липучки, День рождения застежки-липучки
Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф
Масштабные лесные пожары в Западной Канаде: тысячи людей эвакуируют
Враг атакует: обнаружена угроза баллистических ракет с юга
Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования
В Запорожье ликвидирован пожар на открытой территории общей площадью 6 га
Блинкен: Украина может эффективно защищать позиции на востоке
Публикации
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
российская артиллерия обстреляла две громады Николаевской области, жертв нет
российские войска дважды обстреляли Николаевскую область 12 мая, но обошлось без жертв.
Атаки на Запорожскую область: оккупанты совершили 399 обстрелов за сутки
За минувшие сутки противник 399 раз обстрелял 9 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 5 авиаударов, 178 беспилотников, 7 ракетно-артиллерийских обстрелов и 209 артиллерийских обстрелов. Однако никто не пострадал.
Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией
Столкновения между полицией и протестующими у здания парламента в Тбилиси (Грузия) вспыхнули после того как Министерство внутренних дел угрожало применить силу, чтобы очистить территорию вокруг законодательного органа.
13 мая: Всемирный день техники для будущего, День рождения застежки-липучки, День рождения застежки-липучки
Сегодня, 13 мая, все поклонники инноваций, научно-технического развития и прогресса могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня техники для будущего.
Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф
Электроподстанция в липецкой области рф загорелась после того, как ее атаковали беспилотники, которые впоследствии были сбиты.
Масштабные лесные пожары в Западной Канаде: тысячи людей эвакуируют
Тысячи жителей Западной Канады эвакуируют из-за крупных лесных пожаров, охвативших около 10 000 гектаров земли, при этом власти предупреждают о плохом качестве воздуха и потенциальном дальнейшем распространении пожаров.
Враг атакует: обнаружена угроза баллистических ракет с юга
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о возможном ударе баллистическими ракетами с южного направления.
Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования
Херсонская область обсудила дальнейшее сотрудничество с Японией, включая управление отходами, открытие мусороперерабатывающего завода и помощь в разминировании для обеспечения безопасности в регионе.
В Запорожье ликвидирован пожар на открытой территории общей площадью 6 га
Спасатели потушили три пожара на площади 6 гектаров в Запорожье, причем сильный ветер и сложный рельеф местности усложняли борьбу с огнем.
Блинкен: Украина может эффективно защищать позиции на востоке
Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Украина сможет эффективно защитить свои позиции на востоке, закрепить достижения в Черноморском регионе и держать российские войска под угрозой.