российская артиллерия обстреляла две громады Николаевской области, жертв нет

Оккупанты обстреляли из артиллерии две громады на Николаевщине. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, 12 мая враг дважды атаковал Николаевскую область.

В 14:20 были нанесены артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской громады.

В 17:20 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады.

К счастью, без пострадавших.

Вражеская артиллерия нанесла удар по Николаевской области, жертв нет