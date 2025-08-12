росіяни завдають ударів у прикордонних районах трьох областей - ДПСУ
Київ • УНН
російські війська активно обстрілюють Сумську, Чернігівську та Харківську області з артилерії, мінометів та дронів. Зафіксовано значне збільшення використання безпілотників, а Харківщина та Сумщина також страждають від авіанальотів.
російські загарбники активно обстрілюють Сумську, Чернігівську та Харківську області. Ворог застосовує артилерію, міномети та дрони, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише УНН.
Деталі
Охоплю три території – і Сумщину, і Чернігівщину, і Харківщину. В першу чергу це обстріли по цих територіях. Вони чисельні, велику кількість ми фіксуємо щодня, наші прикордонні групи. І ці атаки не лише на позиції українських захисників. Це і прицільні удари по населених пунктах
За його словами, ворог активно застосовує артилерію, міномети і дрони. Особливо виросла кількість безпілотниками.
Ворог застосовує артилерію, міномети, досить активне застосування дронів. В цьому році фіксуємо значне збільшення застосування дронів
Харківщина і Сумщина також додатково страждають від нальотів ворожої авіації, додав він.
Доповнення
Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що під час спільних військових навчань рф та білорусі можливі провокації, але ударного угруповання біля українського кордону наразі немає.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України повідомив, що ситуація на кордоні з білоруссю залишається без змін. Це відбувається на тлі прибуття першої групи військових рф до білорусі для спільних навчань.