Ексклюзив
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Теги
Автори
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ян Ліпавський
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Одеса
Європа
Truth Social
Financial Times
COVID-19
Leopard 2
MIM-104 Patriot

росіяни завдають ударів у прикордонних районах трьох областей - ДПСУ

Київ • УНН

 • 258 перегляди

російські війська активно обстрілюють Сумську, Чернігівську та Харківську області з артилерії, мінометів та дронів. Зафіксовано значне збільшення використання безпілотників, а Харківщина та Сумщина також страждають від авіанальотів.

росіяни завдають ударів у прикордонних районах трьох областей - ДПСУ

російські загарбники активно обстрілюють Сумську, Чернігівську та Харківську області. Ворог застосовує артилерію, міномети та дрони, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише УНН.

Деталі

Охоплю три території – і Сумщину, і Чернігівщину, і Харківщину. В першу чергу це обстріли по цих територіях. Вони чисельні, велику кількість ми фіксуємо щодня, наші прикордонні групи. І ці атаки не лише на позиції українських захисників. Це і прицільні удари по населених пунктах

 - повідомив Демченко.

За його словами, ворог активно застосовує артилерію, міномети і дрони. Особливо виросла кількість безпілотниками.

Ворог застосовує артилерію, міномети, досить активне застосування дронів. В цьому році фіксуємо значне збільшення застосування дронів

- сказав Демченко.

Харківщина і Сумщина також додатково страждають від нальотів ворожої авіації, додав він.

Доповнення

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що під час спільних військових навчань рф та білорусі можливі провокації, але ударного угруповання біля українського кордону наразі немає.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України повідомив, що ситуація на кордоні з білоруссю залишається без змін. Це відбувається на тлі прибуття першої групи військових рф до білорусі для спільних навчань.

Павло Зінченко

СуспільствоВійнаНовини Світу
Сумська область
Білорусь
Харківська область
Державна прикордонна служба України
Чернігівська область