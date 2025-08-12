россияне наносят удары в приграничных районах трех областей - ГПСУ
Киев • УНН
российские войска активно обстреливают Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области из артиллерии, минометов и дронов. Зафиксировано значительное увеличение использования беспилотников, а Харьковщина и Сумщина также страдают от авианалетов.
российские захватчики активно обстреливают Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области. Враг применяет артиллерию, минометы и дроны, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет УНН.
Детали
Охватывает три территории – и Сумщину, и Черниговщину, и Харьковщину. В первую очередь это обстрелы по этим территориям. Они многочисленны, большое количество мы фиксируем ежедневно, наши пограничные группы. И эти атаки не только на позиции украинских защитников. Это и прицельные удары по населенным пунктам
По его словам, враг активно применяет артиллерию, минометы и дроны. Особенно выросло количество беспилотников.
Враг применяет артиллерию, минометы, достаточно активное применение дронов. В этом году фиксируем значительное увеличение применения дронов
Харьковщина и Сумщина также дополнительно страдают от налетов вражеской авиации, добавил он.
Дополнение
Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что во время совместных военных учений рф и беларуси возможны провокации, но ударной группировки у украинской границы пока нет.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины сообщил, что ситуация на границе с беларусью остается без изменений. Это происходит на фоне прибытия первой группы военных рф в беларусь для совместных учений.