россияне наносят удары в приграничных районах трех областей - ГПСУ

ukenru
Эксклюзив
12:50 • 3124 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 13811 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 16409 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
09:50 • 22865 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 17897 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 14682 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
08:17 • 12716 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
12 августа, 06:06 • 14519 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
12 августа, 05:29 • 19029 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 82589 просмотра
Собственные бренды аптек: как они помогают снизить цены на лекарства и сохранить качество
Оккупанты в Донецкой области отрезают водоснабжение домов из-за отказа от российских документов - ЦНС12 августа, 05:04
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40
Ракетный удар по учебной базе в Украине унес жизни иностранных новобранцев - NYT12 августа, 06:46
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа12 августа, 07:04
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода12:25
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
11:50 • 16409 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
Эксклюзив
09:50 • 22865 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 17560 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа12 августа, 07:04 • 27387 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ян Липавский
Андрей Сибига
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Одесса
Европа
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49
Truth Social
Financial Times
COVID-19
Леопард 2
MIM-104 Patriot

россияне наносят удары в приграничных районах трех областей - ГПСУ

Киев • УНН

 • 234 просмотра

российские войска активно обстреливают Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области из артиллерии, минометов и дронов. Зафиксировано значительное увеличение использования беспилотников, а Харьковщина и Сумщина также страдают от авианалетов.

россияне наносят удары в приграничных районах трех областей - ГПСУ

российские захватчики активно обстреливают Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области. Враг применяет артиллерию, минометы и дроны, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет УНН.

Детали

Охватывает три территории – и Сумщину, и Черниговщину, и Харьковщину. В первую очередь это обстрелы по этим территориям. Они многочисленны, большое количество мы фиксируем ежедневно, наши пограничные группы. И эти атаки не только на позиции украинских защитников. Это и прицельные удары по населенным пунктам

 - сообщил Демченко.

По его словам, враг активно применяет артиллерию, минометы и дроны. Особенно выросло количество беспилотников.

Враг применяет артиллерию, минометы, достаточно активное применение дронов. В этом году фиксируем значительное увеличение применения дронов

- сказал Демченко.

Харьковщина и Сумщина также дополнительно страдают от налетов вражеской авиации, добавил он.

Дополнение

Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что во время совместных военных учений рф и беларуси возможны провокации, но ударной группировки у украинской границы пока нет.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины сообщил, что ситуация на границе с беларусью остается без изменений. Это происходит на фоне прибытия первой группы военных рф в беларусь для совместных учений.

Павел Зинченко

ОбществоВойнаНовости Мира
Сумская область
Беларусь
Харьковская область
Государственная пограничная служба Украины
Черниговская область