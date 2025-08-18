$41.340.11
Ексклюзив
08:34 • 10575 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 13419 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку
18 серпня, 03:44 • 15298 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захоче
17 серпня, 18:51 • 35249 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява

Ексклюзив
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 53552 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку

Ексклюзив
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 100177 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 143254 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки

Ексклюзив
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 90554 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 87758 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 68147 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
росіяни використовують символіку США у війні: Єрмак показав відео

Київ • УНН

 • 412 перегляди

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про використання російськими окупантами символіки США. Відео демонструє російську техніку, що йде на штурм з прапорами росії та США.

росіяни використовують символіку США у війні: Єрмак показав відео

Російські окупанти використовують у власній загарбницькій війні символіку США, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у понеділок у Telegram, пише УНН.

А це як розуміти? Російські пропагандисти демонструють відео, на якому російська техніка йде на штурм з прапорами росії та США. Фактично росіяни використовують у власній терористичній, загарбницькій війні із вбивствами цивільних людей символіку Сполучених Штатів. Максимальне нахабство

- написав Єрмак і показав відео.

Втрати росіян 17 серпня: 940 солдатів та 43 артсистеми ліквідовано18.08.25, 07:20 • 3076 переглядiв

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Telegram
Офіс Президента України
Андрій Єрмак
Сполучені Штати Америки