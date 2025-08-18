росіяни використовують символіку США у війні: Єрмак показав відео
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про використання російськими окупантами символіки США. Відео демонструє російську техніку, що йде на штурм з прапорами росії та США.
Російські окупанти використовують у власній загарбницькій війні символіку США, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у понеділок у Telegram, пише УНН.
А це як розуміти? Російські пропагандисти демонструють відео, на якому російська техніка йде на штурм з прапорами росії та США. Фактично росіяни використовують у власній терористичній, загарбницькій війні із вбивствами цивільних людей символіку Сполучених Штатів. Максимальне нахабство
