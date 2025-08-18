россияне используют символику США в войне: Ермак показал видео
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил об использовании российскими оккупантами символики США. Видео демонстрирует российскую технику, идущую на штурм с флагами России и США.
Российские оккупанты используют в собственной захватнической войне символику США, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в понедельник в Telegram, пишет УНН.
А это как понимать? Российские пропагандисты демонстрируют видео, на котором российская техника идет на штурм с флагами России и США. Фактически россияне используют в собственной террористической, захватнической войне с убийствами гражданских людей символику Соединенных Штатов. Максимальная наглость
