росіяни свідомо атакували аварійну бригаду газовиків на Сумщині - Нафтогаз

У Сумській області російські війська свідомо атакували аварійну бригаду газовиків, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький на своїй Facebook-сторінці, пише УНН.

росіяни атакували наших газовиків на Сумщині. Аварійна бригада приїхала на виклик після чергового російського авіаудару в одне з сіл, щоб локалізувати пошкодження в газових мережах. А вже під час аварійних робіт ворог свідомо направив дрон у службове авто газовиків. На щастя, колеги вціліли. Авто знищено. Це - тероризм в чистому вигляді - написав Корецький.

Доповнення

За даними голови Сумської ОВА Олега Григорова, на Сумщині зафіксовано 64 ворожі обстріли по 29 населених пунктах у 13 громадах області, постраждали двоє людей у Середино-Будській громаді – жінка 57 років і чоловік 61 рік. Лікуються амбулаторно. Пошкодження у п’яти громадах.