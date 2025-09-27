$41.490.00
26 вересня, 14:33 • 37006 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 71777 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 30365 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 29927 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 30067 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 24286 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 44503 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 47414 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 49626 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 30011 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
росіяни свідомо атакували аварійну бригаду газовиків на Сумщині - Нафтогаз

Київ • УНН

 • 772 перегляди

Росіяни атакували аварійну бригаду газовиків на Сумщині, яка приїхала на виклик після авіаудару. Ворог направив дрон у службове авто газовиків, знищивши його, але співробітники вціліли. Зафіксовано 64 ворожі обстріли у 29 населених пунктах Сумщини, двоє людей постраждали.

росіяни свідомо атакували аварійну бригаду газовиків на Сумщині - Нафтогаз

У Сумській області російські війська свідомо атакували аварійну бригаду газовиків, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький на своїй Facebook-сторінці, пише УНН.

росіяни атакували наших газовиків на Сумщині. Аварійна бригада приїхала на виклик після чергового російського авіаудару в одне з сіл, щоб локалізувати пошкодження в газових мережах. А вже під час аварійних робіт ворог свідомо направив дрон у службове авто газовиків. На щастя, колеги вціліли. Авто знищено. Це - тероризм в чистому вигляді

- написав Корецький.

Доповнення

За даними голови Сумської ОВА Олега Григорова, на Сумщині зафіксовано 64 ворожі обстріли по 29 населених пунктах у 13 громадах області, постраждали двоє людей у Середино-Будській громаді – жінка 57 років і чоловік 61 рік. Лікуються амбулаторно. Пошкодження у п’яти громадах.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Сумська область
Укргазвидобування
Нафтогаз України