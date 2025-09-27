$41.490.00
48.710.00
ukenru
26 сентября, 14:33 • 36543 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 70751 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 29997 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 29582 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 29814 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 24187 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 44237 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 47197 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 49613 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 29991 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
публикации
Эксклюзивы
россияне сознательно атаковали аварийную бригаду газовиков в Сумской области - Нафтогаз

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Россияне атаковали аварийную бригаду газовиков в Сумской области, которая приехала на вызов после авиаудара. Враг направил дрон в служебный автомобиль газовиков, уничтожив его, но сотрудники уцелели. Зафиксировано 64 вражеских обстрела в 29 населенных пунктах Сумской области, два человека пострадали.

россияне сознательно атаковали аварийную бригаду газовиков в Сумской области - Нафтогаз

В Сумской области российские войска сознательно атаковали аварийную бригаду газовиков, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий на своей Facebook-странице, пишет УНН.

россияне атаковали наших газовиков в Сумской области. Аварийная бригада приехала на вызов после очередного российского авиаудара в одно из сел, чтобы локализовать повреждения в газовых сетях. А уже во время аварийных работ враг сознательно направил дрон в служебное авто газовиков. К счастью, коллеги уцелели. Авто уничтожено. Это - терроризм в чистом виде

- написал Корецкий.

Дополнение

По данным главы Сумской ОВА Олега Григорова, в Сумской области зафиксировано 64 вражеских обстрела по 29 населенным пунктам в 13 громадах, пострадали два человека в Середино-Будской громаде – женщина 57 лет и мужчина 61 год. Лечатся амбулаторно. Повреждения в пяти общинах.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Сумская область
Укргаздобыча
Нафтогаз