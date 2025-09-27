россияне сознательно атаковали аварийную бригаду газовиков в Сумской области - Нафтогаз
Киев • УНН
Россияне атаковали аварийную бригаду газовиков в Сумской области, которая приехала на вызов после авиаудара. Враг направил дрон в служебный автомобиль газовиков, уничтожив его, но сотрудники уцелели. Зафиксировано 64 вражеских обстрела в 29 населенных пунктах Сумской области, два человека пострадали.
В Сумской области российские войска сознательно атаковали аварийную бригаду газовиков, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий на своей Facebook-странице, пишет УНН.
россияне атаковали наших газовиков в Сумской области. Аварийная бригада приехала на вызов после очередного российского авиаудара в одно из сел, чтобы локализовать повреждения в газовых сетях. А уже во время аварийных работ враг сознательно направил дрон в служебное авто газовиков. К счастью, коллеги уцелели. Авто уничтожено. Это - терроризм в чистом виде
Дополнение
По данным главы Сумской ОВА Олега Григорова, в Сумской области зафиксировано 64 вражеских обстрела по 29 населенным пунктам в 13 громадах, пострадали два человека в Середино-Будской громаде – женщина 57 лет и мужчина 61 год. Лечатся амбулаторно. Повреждения в пяти общинах.