россияне сознательно атаковали аварийную бригаду газовиков в Сумской области - Нафтогаз

В Сумской области российские войска сознательно атаковали аварийную бригаду газовиков, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий на своей Facebook-странице, пишет УНН.

россияне атаковали наших газовиков в Сумской области. Аварийная бригада приехала на вызов после очередного российского авиаудара в одно из сел, чтобы локализовать повреждения в газовых сетях. А уже во время аварийных работ враг сознательно направил дрон в служебное авто газовиков. К счастью, коллеги уцелели. Авто уничтожено. Это - терроризм в чистом виде - написал Корецкий.

Дополнение

По данным главы Сумской ОВА Олега Григорова, в Сумской области зафиксировано 64 вражеских обстрела по 29 населенным пунктам в 13 громадах, пострадали два человека в Середино-Будской громаде – женщина 57 лет и мужчина 61 год. Лечатся амбулаторно. Повреждения в пяти общинах.