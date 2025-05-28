росіяни прагнуть виробляти 1000 "шахедів" на добу: Зеленський вважає, що Україна теж має вийти на цю цифру

росіяни намагаються налагодити виробництво до 1000 дронів-камікадзе на добу, однак Україна вже готова відповідати потужними ударами власних дронів та перехоплювати російські. Наразі головним викликом залишається фінансування для прискорення вітчизняного виробництва та збільшення кількості українських дронів до необхідного рівня.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам, передає УНН.

Вони готуються до виробництва, щоб була спроможність виробляти 300-350 дронів на добу. Це їх реальна ситуація. Вони отримали завдання мати 500 на добу. Я не вважаю, що в них це є. Тому я не сприймаю цифру в 1000, хоча ми повинні зрозуміти, що можна кілька днів накопичувати, і потім буде і така доба. Не можна сказати, що такого не буде - зазначив Президент.

Він навів у приклад нещодавній удар України по російських позиціях 400 невеличкими дронами одночасно, завдяки чому було знищено понад 40 одиниць російської техніки. Проте за словами Зеленського невідмінно від росіян, українські дрони вразили виключно військові позиції на полі бою, а не будинки у містах. І це була не остання подібна операція.

Це була спроба такої операції. І ми продемонструємо їм в рази більше, ніж ця операція. Тому, вони фокусуються на великій кількості дронів. Ми бачимо, аналізуємо, що відбувається. У нас сьогодні літаки збивають дрони. Ми розуміємо, яку кількість "Міражі", F-16 спроможні збити за один виліт і скільки ми можемо їх одночасно використовувати в повітрі - зазначив він.

Також, за словами Президента українська армія просувається у напрямі перехоплювачів "дрон-дрон".

Ми їх вже використовуємо. Питання вже – коли ми зможемо розширити. Тобто ми вийшли на технологію перехоплювачів. Це була проблема з "шахедами", які вони запускали на такій висоті, що мобільні вогневі групи не можуть збивати. Ми знайшли цю відповідь в дронах-перехоплювачах - розповідає Зеленський.

Він також додав, що важливе питання - фінансування внутрішнього виробництва перехоплювачів., яке потрібно вирішити найближчим часом, аби ця технологія працювала на захисті країни.

У нас є з цим питання. Ми витрачаємо великі гроші. Витрачаємо сьогодні більше, ніж планували. Тому що всі розвиваються, "рускіє" розвиваються, і наші нові технології з'являються. І це вихід, якщо ця технологія буде профінансована і вона буде позитивна - наголосив він.

Він додав, що "Україні треба також мати тисячу дронів". Застосування 100 далекобійних дронів на добу, за словами Зеленського, для України реально вже зараз. "рускіє" почнуть відчувати все це, якщо партнери нам допоможуть. І буде у нас так само, як у "рускіх", 300-500 на добу, – ми дуже близькі до цього", - підкреслив він, додавши, що питання вже не у суто виробничих спроможностях, а у фінансуванні.

Атаки рф у 1000 дронів на добу можуть стати реальністю, Україні доведеться скоротити використання ППО - The Economist