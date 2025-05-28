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россияне стремятся производить 1000 "шахедов" в сутки: Зеленский считает, что Украина тоже должна выйти на эту цифру

Киев • УНН

 • 560 просмотра

россия пытается производить 1000 "шахедов" в сутки, но Украина готова отвечать мощными ударами собственных дронов. Главным вызовом является финансирование для ускорения производства.

россияне стремятся производить 1000 "шахедов" в сутки: Зеленский считает, что Украина тоже должна выйти на эту цифру

россияне пытаются наладить производство до 1000 дронов-камикадзе в сутки, однако Украина уже готова отвечать мощными ударами собственных дронов и перехватывать российские. Сейчас главным вызовом остается финансирование для ускорения отечественного производства и увеличения количества украинских дронов до необходимого уровня.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, передает УНН.

Они готовятся к производству, чтобы была способность производить 300-350 дронов в сутки. Это их реальная ситуация. Они получили задачу иметь 500 в сутки. Я не считаю, что у них это есть. Поэтому я не воспринимаю цифру в 1000, хотя мы должны понять, что можно несколько дней накапливать, и потом будет и такой день. Нельзя сказать, что такого не будет

- отметил Президент. 

Он привел в пример недавний удар Украины по российским позициям 400 небольшими дронами одновременно, благодаря чему было уничтожено более 40 единиц российской техники. Однако по словам Зеленского неотличимо от россиян, украинские дроны поразили исключительно военные позиции на поле боя, а не дома в городах. И это была не последняя подобная операция.

Это была попытка такой операции. И мы продемонстрируем им в разы больше, чем эта операция. Поэтому, они фокусируются на большом количестве дронов. Мы видим, анализируем, что происходит. У нас сегодня самолеты сбивают дроны. Мы понимаем, какое количество "Миражи", F-16 способны сбить за один вылет и сколько мы можем их одновременно использовать в воздухе

- отметил он.

Также, по словам Президента украинская армия продвигается в направлении перехватчиков "дрон-дрон".

Мы их уже используем. Вопрос уже – когда мы сможем расширить. То есть мы вышли на технологию перехватчиков. Это была проблема с "шахедами", которые они запускали на такой высоте, что мобильные огневые группы не могут сбивать. Мы нашли этот ответ в дронах-перехватчиках

- рассказывает Зеленский.

Он также добавил, что важный вопрос - финансирование внутреннего производства перехватчиков, которое нужно решить в ближайшее время, чтобы эта технология работала на защите страны.

У нас есть с этим вопрос. Мы тратим большие деньги. Тратим сегодня больше, чем планировали. Потому что все развиваются, "русские" развиваются, и наши новые технологии появляются. И это выход, если эта технология будет профинансирована и она будет позитивна

- подчеркнул он. 

Он добавил, что "Украине надо также иметь тысячу дронов". Применение 100 дальнобойных дронов в сутки, по словам Зеленского, для Украины реально уже сейчас. "русские" начнут чувствовать все это, если партнеры нам помогут. И будет у нас так же, как у "русских", 300-500 в сутки, – мы очень близки к этому", - подчеркнул он, добавив, что вопрос уже не в чисто производственных возможностях, а в финансировании. 

Атаки рф в 1000 дронов в сутки могут стать реальностью, Украине придется сократить использование ПВО - The Economist26.05.25, 02:39 • 74360 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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