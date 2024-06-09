Росіяни будують фортифікації в Криму – АТЕШ
Київ • УНН
Російські війська будують укріплення вздовж узбережжя Чорного моря в тимчасово окупованому Криму, ймовірно, створюючи лінію оборони, оскільки побоюються можливої висадки українських військ на півострів.
У тимчасово окупованому Криму російські війська будують фортифікації уздовж узбережжя Чорного моря. Про це повідомляє партизанський рух "Атеш" у Телеграмі, передає УНН.
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Партизани зазначають, що ймовірно, росіяни облаштовують лінію оборони, оскільки побоюються висадки українських військових на півострові.
Найімовірніше, керівництво російської армії на тлі різкого зменшення присутності Чорноморського флоту допускає можливість висадки морської піхоти ЗСУ, оскільки для будівництва фортифікацій потрібно залучити багато людей, а їх не вистачає для штурмів на фронті
Окупанти в Маріуполі почали передислокацію та перекидають системи ППО до Криму - “АТЕШ”05.06.24, 19:20 • 46964 перегляди