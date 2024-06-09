Россияне строят фортификации в Крыму-АТЕШ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
telegramТелеграмма
chyornoe-moreЧерное море
krymКрым
polshaПольша
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  184234 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  136045 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  138880 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  125977 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  99025 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  78133 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  78958 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114294 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112245 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113990 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Новости по теме
Россияне строят фортификации в Крыму-АТЕШ

Россияне строят фортификации в Крыму-АТЕШ

  •  5097 просмотра
Глава Минобороны Австрии заявила, что Запад пересекает красную линию из-за разрешения бить по РФ

Глава Минобороны Австрии заявила, что Запад пересекает красную линию из-за разрешения бить по РФ

  •  6695 просмотра
Генеральный директор группы "Репортеры без границ" Кристоф де луар умер в возрасте 53 лет

Генеральный директор группы "Репортеры без границ" Кристоф де луар умер в возрасте 53 лет

  •  6129 просмотра
На Закарпатье владелец отеля поселял мужчин, а затем помогал им незаконно пересекать границу

На Закарпатье владелец отеля поселял мужчин, а затем помогал им незаконно пересекать границу

  •  6936 просмотра
Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

  •  6665 просмотра
На ТОТ оккупанты будут готовить офицеров службы РЭБ

На ТОТ оккупанты будут готовить офицеров службы РЭБ

  •  6645 просмотра
За день военные РФ нанесли удары по 11 общинам Сумщины

За день военные РФ нанесли удары по 11 общинам Сумщины

  •  7976 просмотра
Volvo отзывает 72 тысячи новых электрокаров

Volvo отзывает 72 тысячи новых электрокаров

  •  7054 просмотра
Чехия подготовит 4 тысячи украинских солдат на своей территории

Чехия подготовит 4 тысячи украинских солдат на своей территории

  •  8703 просмотра
Северная Корея отправила новую партию воздушных шаров с мусором за границу

Северная Корея отправила новую партию воздушных шаров с мусором за границу

  •  8095 просмотра

Популярные

Некоторые сработают оперативно, а часть - ближе к осени: Зеленский о договоренностях по дополнительным системам ПВО

Некоторые сработают оперативно, а часть - ближе к осени: Зеленский о договоренностях по дополнительным системам ПВО

  •  53809 просмотра
Грузовик с зерном перевернулся на въезде в Киев: что известно

Грузовик с зерном перевернулся на въезде в Киев: что известно

  •  21163 просмотра
Готовим новую основу для тренировки подразделений украинской армии: Зеленский о договоренностях с Макроном

Готовим новую основу для тренировки подразделений украинской армии: Зеленский о договоренностях с Макроном

  •  60367 просмотра
Украина и ЕС провели очередной раунд переговоров по соглашению о безопасности: утвердили алгоритм дальнейших действий

Украина и ЕС провели очередной раунд переговоров по соглашению о безопасности: утвердили алгоритм дальнейших действий

  •  40562 просмотра
рф не удалось реализовать Харьковскую операцию - Зеленский

рф не удалось реализовать Харьковскую операцию - Зеленский

  •  32551 просмотра
"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

7 июня 2024, 13:30  •  150668 просмотра
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

7 июня 2024, 12:40  •  151081 просмотра
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Эксклюзив

7 июня 2024, 12:00  •  184234 просмотра

Публикации

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  151839 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  159144 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  165093 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  166056 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

7 июня 2024, 06:57  •  153803 просмотра

Россияне строят фортификации в Крыму-АТЕШ

Российские военные строят укрепления вдоль побережья Черного моря во временно оккупированном Крыму, вероятно, создавая линию обороны, поскольку опасаются возможной высадки украинских войск на полуостров.

Война •   •  5097 просмотра
Россияне строят фортификации в Крыму-АТЕШ

Глава Минобороны Австрии заявила, что Запад пересекает красную линию из-за разрешения бить по РФ

Министр обороны Австрии заявил, что Запад перешел красную черту, позволив Украине наносить удары по целям в России западным оружием.

Война •   •  6695 просмотра
Глава Минобороны Австрии заявила, что Запад пересекает красную линию из-за разрешения бить по РФ

Генеральный директор группы "Репортеры без границ" Кристоф де луар умер в возрасте 53 лет

Кристоф де луар, генеральный директор правозащитной группы "Репортеры без границ", умер от рака в возрасте 53 лет.

Здоровье •   •  6129 просмотра
Генеральный директор группы "Репортеры без границ" Кристоф де луар умер в возрасте 53 лет

На Закарпатье владелец отеля поселял мужчин, а затем помогал им незаконно пересекать границу

Владелец отеля на Закарпатье был задержан за то, что за деньги незаконно помогал украинским мужчинам призывного возраста пересечь границу со Словакией.

Общество •   •  6936 просмотра
На Закарпатье владелец отеля поселял мужчин, а затем помогал им незаконно пересекать границу

Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

Грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуда подверглось ракетному обстрелу у берегов Йемена недалеко от Адена, в результате чего возник пожар, который был быстро потушен, никто не пострадал.

Война •   •  6665 просмотра
Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

На ТОТ оккупанты будут готовить офицеров службы РЭБ

Россия планирует открыть кафедры для подготовки офицеров радиоэлектронной борьбы в гражданских университетах на оккупированных украинских территориях с сокращенной программой и обещаниями хороших должностей для выпускников.

Война •   •  6645 просмотра
На ТОТ оккупанты будут готовить офицеров службы РЭБ

За день военные РФ нанесли удары по 11 общинам Сумщины

Российские военные атаковали 11 населенных пунктов в Сумской области, 8 июня было зафиксировано 26 обстрелов и 59 взрывов.

Общество •   •  7976 просмотра
За день военные РФ нанесли удары по 11 общинам Сумщины

Volvo отзывает 72 тысячи новых электрокаров

Volvo отзывает 72 000 новых электромобилей EX30 по всему миру из-за потенциальной проблемы с программным обеспечением, которая может привести к сбою отображения спидометра на центральном экране. Обновление программного обеспечения необходимо для устранения ошибки.

Анонсы •   •  7054 просмотра
Volvo отзывает 72 тысячи новых электрокаров

Чехия подготовит 4 тысячи украинских солдат на своей территории

Чехия может обучить 4000 украинских военнослужащих на своей территории в этом году, но не планирует направлять инструкторов в Украину из-за географической близости двух стран.

Война •   •  8703 просмотра
Чехия подготовит 4 тысячи украинских солдат на своей территории

Северная Корея отправила новую партию воздушных шаров с мусором за границу

Северная Корея возобновляет отправку воздушных шаров, наполненных пропагандой, через границу в Южную Корею, несмотря на обещание прекратить это, общее количество которых превысило 99.

Война •   •  8095 просмотра
Северная Корея отправила новую партию воздушных шаров с мусором за границу