росіяни атакували збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині: робота підприємства паралізована
Київ • УНН
Вранці 8 вересня російські окупанти завдали удару по збагачувальній фабриці ДТЕК у Донецькій області. Інформацію підтвердили представники компанії.
Деталі
Внаслідок атаки триває руйнація будівлі підприємства та пошкодження технологічного обладнання. Робота фабрики наразі повністю паралізована, а збагачувальні потужності підприємства непридатні до роботи.
Це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України
Нагадаємо
У ніч на 8 вересня російські окупанти атакували об'єкт теплової генерації на Київщині. Місцеві ЗМІ і Telegram-канали уточнюють, що йдеться про Трипільську ТЕС, яка вже зазнавала російських ударів у 2024 році.