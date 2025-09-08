$41.220.13
Ексклюзив
09:57 • 1232 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів
Ексклюзив
08:37 • 6574 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26 • 14581 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 20298 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 34968 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 58724 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)
6 вересня, 19:15 • 73387 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 79279 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 121352 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 103004 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 121352 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Сі Цзіньпін
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Китай
Київська область
Фейкові новини
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Свіфт

росіяни атакували збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині: робота підприємства паралізована

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Вранці 8 вересня російські окупанти завдали удару по збагачувальній фабриці ДТЕК у Донецькій області. Інформацію підтвердили представники компанії.

росіяни атакували збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині: робота підприємства паралізована

Вранці 8 вересня російські окупанти здійснили удар по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.

Деталі

Внаслідок атаки триває руйнація будівлі підприємства та пошкодження технологічного обладнання. Робота фабрики наразі повністю паралізована, а збагачувальні потужності підприємства непридатні до роботи.

Це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України

- йдеться в заяві ДТЕК.

Нагадаємо

У ніч на 8 вересня російські окупанти атакували об'єкт теплової генерації на Київщині. Місцеві ЗМІ і Telegram-канали уточнюють, що йдеться про Трипільську ТЕС, яка вже зазнавала російських ударів у 2024 році.  

Євген Устименко

Війна в Україні
Електроенергія
Донецька область
ДТЕК