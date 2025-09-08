россияне атаковали обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области: работа предприятия парализована

$41.220.13
48.160.03
ukenru
Эксклюзив
09:57 • 3870 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 10613 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
06:26 • 16519 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 22072 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 36553 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 59638 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 74153 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 79460 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 122903 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 104511 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.8м/с
46%
754мм
Популярные новости
С военных якобы требуют средства на одном из сборных пунктов: появилась реакция Сухопутных войск ВСУ8 сентября, 01:49 • 17911 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto05:30 • 21325 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto06:30 • 20106 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 21622 просмотра
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в СШАVideo09:27 • 11370 просмотра
публикации
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 21824 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto06:30 • 20271 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto05:30 • 21489 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 122903 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 104511 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Си Цзиньпин
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 21833 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 25472 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 30435 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 62339 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 119456 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель
СВИФТ
Нефть марки Brent

россияне атаковали обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области: работа предприятия парализована

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Утром 8 сентября российские оккупанты нанесли удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Информацию подтвердили представители компании.

россияне атаковали обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области: работа предприятия парализована

Утром 8 сентября российские оккупанты нанесли удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

В результате атаки продолжается разрушение здания предприятия и повреждение технологического оборудования. Работа фабрики сейчас полностью парализована, а обогатительные мощности предприятия непригодны к работе.

Это не первая масштабная атака по этому предприятию, которое обеспечивало углем тепловую генерацию Украины

- говорится в заявлении ДТЭК.

Напомним

В ночь на 8 сентября российские оккупанты атаковали объект тепловой генерации в Киевской области. Местные СМИ и Telegram-каналы уточняют, что речь идет о Трипольской ТЭС, которая уже подвергалась российским ударам в 2024 году.

Евгений Устименко

Война в Украине
Электроэнергия
Донецкая область
ДТЭК