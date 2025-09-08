россияне атаковали обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области: работа предприятия парализована
Утром 8 сентября российские оккупанты нанесли удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Информацию подтвердили представители компании.
В результате атаки продолжается разрушение здания предприятия и повреждение технологического оборудования. Работа фабрики сейчас полностью парализована, а обогатительные мощности предприятия непригодны к работе.
Это не первая масштабная атака по этому предприятию, которое обеспечивало углем тепловую генерацию Украины
В ночь на 8 сентября российские оккупанты атаковали объект тепловой генерации в Киевской области. Местные СМИ и Telegram-каналы уточняют, что речь идет о Трипольской ТЭС, которая уже подвергалась российским ударам в 2024 году.