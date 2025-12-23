росіяни атакували Хмельниччину: одна людина загинула, є перебої зі світлом
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки в ніч на 23 грудня на Хмельницьку область загинула людина 1953 року народження. Також зафіксовано перебої з електропостачанням.
росія у ніч на 23 грудня вдарила по Хмельницькій області, відомо про одну загиблу людину, є перебої з електропостачанням, повідомив у вівторок голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, пише УНН.
На жаль, маємо трагічну звістку. Внаслідок ворожої атаки загинула людина 1953 року народження. Щирі співчуття рідним та близьким. Через обстріли також зафіксовано перебої з електропостачанням
З його слів, атака триває.
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури23.12.25, 07:45 • 14966 переглядiв