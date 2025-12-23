россияне атаковали Хмельницкую область: один человек погиб, есть перебои со светом

Россия в ночь на 23 декабря ударила по Хмельницкой области, известно об одном погибшем человеке, есть перебои с электроснабжением, сообщил во вторник глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.

К сожалению, есть трагическое известие. В результате вражеской атаки погиб человек 1953 года рождения. Искренние соболезнования родным и близким. Из-за обстрелов также зафиксированы перебои с электроснабжением