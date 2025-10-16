росія завдала удару балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ, є втрати - ОК "Південь"
Київ • УНН
Вранці 16 жовтня росія атакувала навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ двома балістичними ракетами. Попри заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося, пораненим надається медична допомога.
Російські війська вранці 16 жовтня завдали удару двох балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, є втрати, повідомили в оперативному командуванні "Південь" у Facebook у четвер, пише УНН.
Вранці, 16 жовтня, росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, зокрема, двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, розташованому в тиловій та відносно спокійній частині нашої країни. Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося
На місці, як вказано, працюють відповідні екстрені служби.
Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв'язатися зі своїми близькими
Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України, як повідомляється, "за даним фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування".
"Висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих", - ідеться у повідомленні ОК "Південь".
