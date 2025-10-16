росія завдала удару балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ, є втрати - ОК "Південь"

Російські війська вранці 16 жовтня завдали удару двох балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, є втрати, повідомили в оперативному командуванні "Південь" у Facebook у четвер, пише УНН.

Вранці, 16 жовтня, росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, зокрема, двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, розташованому в тиловій та відносно спокійній частині нашої країни. Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося