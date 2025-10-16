$41.760.01
Эксклюзив
09:20 • 12116 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
07:59 • 25299 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
07:53 • 40278 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
06:35 • 12773 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 33611 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 27310 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 24257 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 34405 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 54451 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 52724 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
россия нанесла удар баллистикой по учебному подразделению ВСУ, есть потери - ОК "Юг"

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Утром 16 октября россия атаковала учебное подразделение Сухопутных войск ВСУ двумя баллистическими ракетами. Несмотря на меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось, раненым оказывается медицинская помощь.

россия нанесла удар баллистикой по учебному подразделению ВСУ, есть потери - ОК "Юг"

Российские войска утром 16 октября нанесли удар двумя баллистическими ракетами по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, есть потери, сообщили в оперативном командовании "Юг" в Facebook в четверг, пишет УНН.

Утром, 16 октября, россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, в частности, двумя баллистическими ракетами по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, расположенному в тыловой и относительно спокойной части нашей страны. Из-за вражеского попадания, несмотря на оповещение, перемещение в укрытие и другие принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось

- сообщили в ОК "Юг".

На месте, как указано, работают соответствующие экстренные службы.

Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. В ближайшее время военнослужащие подразделения смогут связаться со своими близкими

- указали в ОК "Юг".

Решением Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, как сообщается, "по данному факту Военная служба правопорядка проводит служебное расследование".

"Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Юлия Шрамко

