россия нанесла удар баллистикой по учебному подразделению ВСУ, есть потери - ОК "Юг"
Киев • УНН
Утром 16 октября россия атаковала учебное подразделение Сухопутных войск ВСУ двумя баллистическими ракетами. Несмотря на меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось, раненым оказывается медицинская помощь.
Российские войска утром 16 октября нанесли удар двумя баллистическими ракетами по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, есть потери, сообщили в оперативном командовании "Юг" в Facebook в четверг, пишет УНН.
Утром, 16 октября, россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, в частности, двумя баллистическими ракетами по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, расположенному в тыловой и относительно спокойной части нашей страны. Из-за вражеского попадания, несмотря на оповещение, перемещение в укрытие и другие принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось
На месте, как указано, работают соответствующие экстренные службы.
Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. В ближайшее время военнослужащие подразделения смогут связаться со своими близкими
Решением Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, как сообщается, "по данному факту Военная служба правопорядка проводит служебное расследование".
"Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших", - говорится в сообщении ОК "Юг".
