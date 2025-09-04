росія в жодному форматі не обговорюватиме розміщення іноземних військ в Україні - захарова

$41.360.01
3 вересня, 17:28 • 20338 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 14:02 • 33259 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
3 вересня, 13:52 • 25979 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 25873 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 46942 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 23752 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 25054 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 22913 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 25003 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 48660 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 259681 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 250976 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 247957 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 241896 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні23:48 • 4254 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 17003 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
3 вересня, 11:49 • 46960 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 34866 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:16 • 48670 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 45351 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Марселу Ребелу де Соза
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Париж
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 4240 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 9428 перегляди
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 20253 вересня, 13:20 • 12885 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 30159 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 43140 перегляди
росія в жодному форматі не обговорюватиме розміщення іноземних військ в Україні - захарова

Київ • УНН

 • 126 перегляди

марія захарова заявила, що росія не обговорюватиме ідеї щодо інтервенції іноземних військових в Україну. Вона прокоментувала плани ЄС щодо можливого відправлення військ в Україну в рамках забезпечення гарантій безпеки.

росія в жодному форматі не обговорюватиме розміщення іноземних військ в Україні - захарова

росія не збирається в жодному форматі обговорювати ідеї щодо інтервенції іноземних військових на Україну. Про це заявила офіційний представник мзс рф марія захарова, повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Свою заяву дипломатка зробила на брифінгу на полях Східного економічного форуму (СЕФ), коментуючи плани ЄС щодо можливого відправлення військ на Україну в рамках забезпечення гарантій безпеки.

росія не збирається обговорювати докорінно неприйнятну іноземну інтервенцію на Україну, яка підриває будь-яку безпеку в Україні в будь-якій формі, в будь-якому форматі

- підкреслила дипломатка.

Вона звернула увагу на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн про наявність "якогось чіткого плану можливого відправлення військ на територію України в рамках забезпечення гарантій безпеки після припинення вогню". За її словами, відповідна робота просувається дуже успішно.

Ми це ми бачимо. Судячи з втрат України, Єврокомісія просто перевершила саму себе. (Фон дер Ляйєн) також войовничо додала, що очолюваний нею орган вивчить нові джерела фінансування ЗСУ і підкреслила, що перша лінія оборони в Україні - це сильна українська армія американців

- зазначила захарова.

За її словами, керівництву ЄС "потрібно якимось чином донести до відома, щоб наступного разу, коли вони хочуть поміркувати на цю тему, вони мали підказку у вигляді російської позиції".

Нагадаємо

За словами фон дер Ляйєн, європейські столиці працюють над "досить чітким планом" щодо потенційного розгортання військових сил в Україні в рамках гарантій безпеки, які матимуть повну підтримку можливостей США.

У четвер у Парижі відбудеться зустріч "Коаліції охочих", де головуватимуть президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер. До них приєднається Президент України Володимир Зеленський.

"Особлива увага – гарантіям безпеки": Єрмак розповів про візити Зеленського до Данії та Франції04.09.25, 00:17 • 1488 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна