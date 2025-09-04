росія в жодному форматі не обговорюватиме розміщення іноземних військ в Україні - захарова

марія захарова заявила, що росія не обговорюватиме ідеї щодо інтервенції іноземних військових в Україну. Вона прокоментувала плани ЄС щодо можливого відправлення військ в Україну в рамках забезпечення гарантій безпеки.

росія не збирається в жодному форматі обговорювати ідеї щодо інтервенції іноземних військових на Україну. Про це заявила офіційний представник мзс рф марія захарова, повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ. Деталі Свою заяву дипломатка зробила на брифінгу на полях Східного економічного форуму (СЕФ), коментуючи плани ЄС щодо можливого відправлення військ на Україну в рамках забезпечення гарантій безпеки. росія не збирається обговорювати докорінно неприйнятну іноземну інтервенцію на Україну, яка підриває будь-яку безпеку в Україні в будь-якій формі, в будь-якому форматі - підкреслила дипломатка. Вона звернула увагу на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн про наявність "якогось чіткого плану можливого відправлення військ на територію України в рамках забезпечення гарантій безпеки після припинення вогню". За її словами, відповідна робота просувається дуже успішно. Ми це ми бачимо. Судячи з втрат України, Єврокомісія просто перевершила саму себе. (Фон дер Ляйєн) також войовничо додала, що очолюваний нею орган вивчить нові джерела фінансування ЗСУ і підкреслила, що перша лінія оборони в Україні - це сильна українська армія американців - зазначила захарова. За її словами, керівництву ЄС "потрібно якимось чином донести до відома, щоб наступного разу, коли вони хочуть поміркувати на цю тему, вони мали підказку у вигляді російської позиції". Нагадаємо За словами фон дер Ляйєн, європейські столиці працюють над "досить чітким планом" щодо потенційного розгортання військових сил в Україні в рамках гарантій безпеки, які матимуть повну підтримку можливостей США. У четвер у Парижі відбудеться зустріч "Коаліції охочих", де головуватимуть президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер. До них приєднається Президент України Володимир Зеленський. "Особлива увага – гарантіям безпеки": Єрмак розповів про візити Зеленського до Данії та Франції