россия ни в каком формате не будет обсуждать размещение иностранных войск в Украине - захарова

3 сентября, 17:28 • 20204 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 14:02 • 32957 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
3 сентября, 13:52 • 25788 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 25709 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 46691 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 23704 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 25007 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 22895 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 24979 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 48561 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 259597 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 250890 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 247858 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 241810 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне23:48 • 4130 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 16870 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 46685 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 34725 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 48554 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 45240 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Марселу Ребелу де Соуза
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Париж
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 4118 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 9304 просмотра
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 20253 сентября, 13:20 • 12829 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 30103 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 43085 просмотра
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Saab JAS 39 Gripen
ТикТок

россия ни в каком формате не будет обсуждать размещение иностранных войск в Украине - захарова

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Мария Захарова заявила, что Россия не будет обсуждать идеи по интервенции иностранных военных в Украину. Она прокомментировала планы ЕС по возможной отправке войск в Украину в рамках обеспечения гарантий безопасности.

россия ни в каком формате не будет обсуждать размещение иностранных войск в Украине - захарова

Россия не собирается ни в каком формате обсуждать идеи относительно интервенции иностранных военных в Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Свое заявление дипломат сделала на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя планы ЕС по возможной отправке войск в Украину в рамках обеспечения гарантий безопасности.

Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую иностранную интервенцию в Украину, которая подрывает любую безопасность в Украине в любой форме, в любом формате

- подчеркнула дипломат.

Она обратила внимание на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о наличии "некоего четкого плана возможной отправки войск на территорию Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня". По ее словам, соответствующая работа продвигается очень успешно.

Мы это мы видим. Судя по потерям Украины, Еврокомиссия просто превзошла саму себя. (Фон дер Ляйен) также воинственно добавила, что возглавляемый ею орган изучит новые источники финансирования ВСУ и подчеркнула, что первая линия обороны в Украине - это сильная украинская армия американцев

- отметила Захарова.

По ее словам, руководству ЕС "нужно каким-то образом донести до сведения, чтобы в следующий раз, когда они хотят поразмышлять на эту тему, они имели подсказку в виде российской позиции".

Напомним

По словам фон дер Ляйен, европейские столицы работают над "достаточно четким планом" по потенциальному развертыванию военных сил в Украине в рамках гарантий безопасности, которые будут иметь полную поддержку возможностей США.

В четверг в Париже состоится встреча "Коалиции желающих", где будут председательствовать президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. К ним присоединится Президент Украины Владимир Зеленский.

«Особое внимание – гарантиям безопасности»: Ермак рассказал о визитах Зеленского в Данию и Францию04.09.25, 00:17 • 1460 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Европейская комиссия
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина