Россия не собирается ни в каком формате обсуждать идеи относительно интервенции иностранных военных в Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Свое заявление дипломат сделала на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя планы ЕС по возможной отправке войск в Украину в рамках обеспечения гарантий безопасности.

Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую иностранную интервенцию в Украину, которая подрывает любую безопасность в Украине в любой форме, в любом формате

Она обратила внимание на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о наличии "некоего четкого плана возможной отправки войск на территорию Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня". По ее словам, соответствующая работа продвигается очень успешно.

Мы это мы видим. Судя по потерям Украины, Еврокомиссия просто превзошла саму себя. (Фон дер Ляйен) также воинственно добавила, что возглавляемый ею орган изучит новые источники финансирования ВСУ и подчеркнула, что первая линия обороны в Украине - это сильная украинская армия американцев