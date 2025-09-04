россия ни в каком формате не будет обсуждать размещение иностранных войск в Украине - захарова
Киев • УНН
Мария Захарова заявила, что Россия не будет обсуждать идеи по интервенции иностранных военных в Украину. Она прокомментировала планы ЕС по возможной отправке войск в Украину в рамках обеспечения гарантий безопасности.
Россия не собирается ни в каком формате обсуждать идеи относительно интервенции иностранных военных в Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Свое заявление дипломат сделала на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя планы ЕС по возможной отправке войск в Украину в рамках обеспечения гарантий безопасности.
Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую иностранную интервенцию в Украину, которая подрывает любую безопасность в Украине в любой форме, в любом формате
Она обратила внимание на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о наличии "некоего четкого плана возможной отправки войск на территорию Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня". По ее словам, соответствующая работа продвигается очень успешно.
Мы это мы видим. Судя по потерям Украины, Еврокомиссия просто превзошла саму себя. (Фон дер Ляйен) также воинственно добавила, что возглавляемый ею орган изучит новые источники финансирования ВСУ и подчеркнула, что первая линия обороны в Украине - это сильная украинская армия американцев
По ее словам, руководству ЕС "нужно каким-то образом донести до сведения, чтобы в следующий раз, когда они хотят поразмышлять на эту тему, они имели подсказку в виде российской позиции".
Напомним
По словам фон дер Ляйен, европейские столицы работают над "достаточно четким планом" по потенциальному развертыванию военных сил в Украине в рамках гарантий безопасности, которые будут иметь полную поддержку возможностей США.
В четверг в Париже состоится встреча "Коалиции желающих", где будут председательствовать президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. К ним присоединится Президент Украины Владимир Зеленский.
