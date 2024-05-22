Росія в односторонньому порядку вирішила змінити морський кордон з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі
Київ • УНН
Росія в односторонньому порядку змінила морські кордони з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі, переглянувши географічні координати островів і прибережних районів.
Росія в односторонньому порядку пішла на зміну морського кордону з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі, йдеться в постанові, опублікованій на сайті російського уряду. Про це пише The Kyiv Independent, передає УНН.
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Литва і Фінляндія поки не відреагували на рішення Росії щодо морського кордону, а також одностороннє рішення Росії не визнали на міжнародному рівні.
Росія має намір відповідних внутрішніх морських водах у східній частині Фінської затоки та поблизу міст Балтійськ і Зеленодрадськ Калінінградської області, йдеться в підготовленому Міноборони Росії розпорядженні.
Указом Росія має на меті змінити географічні координати, які вимірюють ширину російського територіального моря та територію біля берегової лінії та островів.
Росія має намір змінити географічні координати біля островів Зоммерс, Яхі, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд і Гогланд, а також північного мису на річці Нарва біля державного кордону з Фінляндією.
Доповнення
У запропонованих змінах Росія також переглянула території в районі Куршського і Віслинського вододілів і мису Таран на кордоні з Литвою.
В указі йдеться про те, що попередні географічні координати нібито зареєстровані на основі дрібномасштабних морських навігаційних карт, які базуються на дослідженнях ХХ століття і "не дозволяють визначити зовнішній кордон внутрішніх морських вод" Росії.
Чинні географічні координати, встановлені постановою Ради міністрів СРСР у 1985 році, "не повністю відповідають сучасному географічному положенню", сказано в документі.
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