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Росія в односторонньому порядку вирішила змінити морський кордон з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі

Росія в односторонньому порядку вирішила змінити морський кордон з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі

Київ • УНН

 • 24141 перегляди

Росія в односторонньому порядку змінила морські кордони з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі, переглянувши географічні координати островів і прибережних районів.

Росія в односторонньому порядку пішла на зміну морського кордону з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі, йдеться в постанові, опублікованій на сайті російського уряду. Про це пише The Kyiv Independent, передає УНН.

Деталі

Литва і Фінляндія поки не відреагували на рішення Росії щодо морського кордону, а також одностороннє рішення Росії не визнали на міжнародному рівні.

Росія має намір відповідних внутрішніх морських водах у східній частині Фінської затоки та поблизу міст Балтійськ і Зеленодрадськ Калінінградської області, йдеться в підготовленому Міноборони Росії розпорядженні.

Указом Росія має на меті змінити географічні координати, які вимірюють ширину російського територіального моря та територію біля берегової лінії та островів.

йдеться у повідомленні

Росія має намір змінити географічні координати біля островів Зоммерс, Яхі, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд і Гогланд, а також північного мису на річці Нарва біля державного кордону з Фінляндією.

Доповнення

У запропонованих змінах Росія також переглянула території в районі Куршського і Віслинського вододілів і мису Таран на кордоні з Литвою.

В указі йдеться про те, що попередні географічні координати нібито зареєстровані на основі дрібномасштабних морських навігаційних карт, які базуються на дослідженнях ХХ століття і "не дозволяють визначити зовнішній кордон внутрішніх морських вод" Росії.

Чинні географічні координати, встановлені постановою Ради міністрів СРСР у 1985 році, "не повністю відповідають сучасному географічному положенню", сказано в документі.

Фінляндія зміцнює свій кордон на сході22.05.24, 02:20 • 21125 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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