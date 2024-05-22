Фінляндія зміцнює свій кордон на сході
Київ • УНН
Фінляндія посилює прикордонний контроль уздовж свого 130-мильного кордону з Росією і відмовлятиме у в'їзді мігрантам з Росії, звинувачуючи Росію в організації припливу прохачів притулку.
Уряд Фінляндії посилить прикордонний нагляд уздовж кордону з Росією протяжністю понад 130 миль і буде відмовлятися від мігрантів з Росії. Про це пише SVT, передає УНН.
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Ультраправий коаліційний уряд прем'єр-міністра Петтері Орпо вчора вніс законопроект про блокування мігрантів на кордоні.
Фінляндія звинувачує Росію в тому, що вона стоїть за збільшенням кількості шукачів притулку. Восени минулого року майже 1000 мігрантів прибули до східного кордону Фінляндії без віз.
Кремль заперечує звинувачення у використанні мігрантів як зброї.
Фінляндія підвищує боєздатність через можливе вторгнення росії06.05.24, 10:29 • 20822 перегляди