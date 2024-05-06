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Фінляндія підвищує боєздатність через можливе вторгнення росії

Фінляндія підвищує боєздатність через можливе вторгнення росії

Київ • УНН

 • 20822 перегляди

Фінляндія підвищує свою боєздатність і готується до можливого протистояння з росією, активізуючи військові угоди з приватними компаніями, накопичуючи необхідні запаси і використовуючи свої великі резервні сили.

Фінляндія успішно перевірила свою здатність вести військову економіку та почала зберігати військову техніку за межами своїх національних кордонів. Оскільки країна готується до можливого протистояння з дедалі агресивнішою росією. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що генерал-лейтенант Мікко Хейсканен, заступник начальника штабу з озброєння та матеріально-технічного забезпечення оборонних сил Фінляндії, заявив, що Фінляндія нещодавно перевірила понад 1000 угод, укладених нею з приватними компаніями щодо виробництва обладнання або надання послуг під час війни.

Ми повинні бути готові до довгострокової кризи... Деякі з них ми активували, перевірили всі угоди, перевірили закупівлі не тільки боєприпасів, а й інших матеріалів. Ми перевіряємо плани й готовність наших стратегічних партнерів,

- заявив він.

Хейсканен також зазначив, що запасів основних видів палива і зерна вистачить щонайменше на шість місяців, а повітряних сховищ - на все населення країни. Майже третина дорослого населення - резервісти, що дає країні з населенням лише 5,6 млн осіб одну з найбільших армій у Європі та найбільшу кількість артилерії.

Це в нашій ДНК. росія поважає силу. Сила складається як із волі, так і з можливостей. Воля є. Воля народу до захисту країни, напевно, найвища у світі. Потенціал - матеріальна база - перебуває на гідному довіри рівні. На створення такого потенціалу йдуть роки. Ви не зможете зробити це за рік або два,

- додав Хейсканен.

Генерал-лейтенант не став вдаватися в подробиці, але як приклад сказав, що текстильній компанії можна в найкоротші терміни віддати наказ про виробництво куленепробивних жилетів або інших предметів для захисту військ у бою.

Нагадаємо

Фінляндія прагне швидко побудувати завод з виробництва тротилових вибухових речовин, щоб забезпечити Європу цією стратегічною речовиною через надзвичайний дефіцит.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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