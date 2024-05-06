Фінляндія підвищує боєздатність через можливе вторгнення росії

Фінляндія успішно перевірила свою здатність вести військову економіку та почала зберігати військову техніку за межами своїх національних кордонів. Оскільки країна готується до можливого протистояння з дедалі агресивнішою росією. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Зазначається, що генерал-лейтенант Мікко Хейсканен, заступник начальника штабу з озброєння та матеріально-технічного забезпечення оборонних сил Фінляндії, заявив, що Фінляндія нещодавно перевірила понад 1000 угод, укладених нею з приватними компаніями щодо виробництва обладнання або надання послуг під час війни.

Ми повинні бути готові до довгострокової кризи... Деякі з них ми активували, перевірили всі угоди, перевірили закупівлі не тільки боєприпасів, а й інших матеріалів. Ми перевіряємо плани й готовність наших стратегічних партнерів,

Хейсканен також зазначив, що запасів основних видів палива і зерна вистачить щонайменше на шість місяців, а повітряних сховищ - на все населення країни. Майже третина дорослого населення - резервісти, що дає країні з населенням лише 5,6 млн осіб одну з найбільших армій у Європі та найбільшу кількість артилерії.

Це в нашій ДНК. росія поважає силу. Сила складається як із волі, так і з можливостей. Воля є. Воля народу до захисту країни, напевно, найвища у світі. Потенціал - матеріальна база - перебуває на гідному довіри рівні. На створення такого потенціалу йдуть роки. Ви не зможете зробити це за рік або два,