Финляндия повышает боеспособность из-за возможного вторжения россии

Финляндия успешно проверила свою способность вести военную экономику и начала хранить военную технику за пределами своих национальных границ. Поскольку страна готовится к возможному противостоянию с все более агрессивной россией. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что генерал-лейтенант Микко Хейсканен, заместитель начальника штаба по вооружению и материально-техническому обеспечению оборонных сил Финляндии, заявил, что Финляндия недавно проверила более 1000 соглашений, заключенных ею с частными компаниями по производству оборудования или оказанию услуг во время войны.

Мы должны быть готовы к долгосрочному кризису... Некоторые из них мы активировали, проверили все сделки, проверили закупки не только боеприпасов, но и других материалов. Мы проверяем планы и готовность наших стратегических партнеров, - заявил он.

Хейсканен также отметил, что запасов основных видов топлива и зерна хватит минимум на шесть месяцев, а воздушных хранилищ - на все население страны. Почти треть взрослого населения - резервисты, что дает стране с населением всего 5,6 млн человек одну из крупнейших армий в Европе и наибольшее количество артиллерии.

Это в нашей ДНК. россия уважает силу. Сила состоит как из воли, так и из возможностей. Воля есть. Воля народа к защите страны, наверное, самая высокая в мире. Потенциал - материальная база - находится на достойном доверия уровне. На создание такого потенциала уходят годы. Вы не сможете сделать это за год или два, - добавил Хейсканен.

Генерал-лейтенант не стал вдаваться в подробности, но в качестве примера сказал, что текстильной компании можно в кратчайшие сроки отдать приказ о производстве пуленепробиваемых жилетов или других предметов для защиты войск в бою.

Напомним

Финляндия стремится быстро построить завод по производству тротиловых взрывчатых веществ, чтобы обеспечить Европу этим стратегическим веществом из-за чрезвычайного дефицита.