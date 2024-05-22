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Финляндия укрепляет свою границу на востоке
Финляндия усиливает пограничный контроль вдоль своей 130-мильной границы с Россией и будет отказывать во въезде мигрантам из России, обвиняя Россию в организации притока просителей убежища.
Букеровскую премию получила немка Дженни Эрпенбек
Немецкая писательница Дженни Эрбенбек получила Международную Букеровскую премию за свой роман 1980-х годов "Кайрос" о разрушительных отношениях между молодой женщиной и пожилым мужчиной в Восточном Берлине, разделив приз в размере 50 000 фунтов стерлингов с переводчиком Майклом Хоффманом.
Госспецсвязи: злоумышленники могут активировать мошеннические схемы с использованием систем дистанционного банковского обслуживания
Cert-ua предупреждает о повышенном риске кибератак на бухгалтеров и потенциальных мошеннических схемах с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, призывая предприятия срочно усилить меры кибербезопасности рабочих мест бухгалтеров.
Россияне атаковали "шахедами" энергетические объекты городов Шостки и Конотопа на Сумщине
Российские войска атаковали энергетические объекты в городах Шостка в Конотоп Сумской области с помощью ударных беспилотников типа "Шахид", что привело к перебоям в подаче электроэнергии.
Усик и Фьюри проведут бой-реванш за три основных пояса в супертяжелом весе
Тайсон Фьюри намерен провести матч-реванш с Александром Усиком в октябре 2023 года за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе после поражения в их первом бою.
В июле Украина получит первые выплаты от прибылей замороженных активов РФ
Украина получит первые выплаты из прибыли от замороженных российских активов в ЕС начиная с июля 2024 года, выплаты будут производиться каждые два года.
Украинцам следует готовиться к отключениям электроэнергии зимой из-за увеличения потребления электроэнергии
Украинцам следует готовиться к графикам отключения электроэнергии не только летом, но и зимой из-за увеличения потребления электроэнергии в холодное время года, предупредил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
В Кабмине поручили разработать новые графики отключений света для потребителей
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект постановления правительства о справедливых графиках отключения электроэнергии потребителей, включая перечень критически важных объектов для первоочередного электроснабжения и распределения мощности, оставшейся между другими потребителями.
Американские законодатели призывают Пентагон разрешить Украине наносить удар по России западным оружием
Двухпартийная группа конгрессменов США призвала главу Пентагона разрешить украинским Вооруженным силам использовать западное оружие для нанесения ударов по целям в России, призвав изменить политику администрации Байдена, ограничивающую подобные операции.
На фронте за сутки произошло 94 боевых столкновения – Генштаб
Украинские военнослужащие стойко защищают свою родную землю, решительно отбив 94 атаки противника и контратакуя на отдельных участках, улучшая свои тактические позиции, несмотря на превосходство российских оккупантов в живой силе и технике.