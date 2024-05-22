Финляндия укрепляет свою границу на востоке

Правительство Финляндии усилит пограничный надзор вдоль границы с Россией протяженностью более 130 миль и будет отказываться от мигрантов из России. Об этом пишет SVT, передает УНН.

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Ультраправое коалиционное правительство премьер-министра Петтери Орпо вчера внесло законопроект о блокировании мигрантов на границе.

Финляндия обвиняет Россию в том, что она стоит за увеличением числа просителей убежища. Осенью прошлого года почти 1000 мигрантов прибыли к восточной границе Финляндии без виз.

Кремль отрицает обвинения в использовании мигрантов в качестве оружия.

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