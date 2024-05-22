Россия в одностороннем порядке решила изменить морскую границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море

Россия в одностороннем порядке пошла на изменение морской границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море, говорится в постановлении, опубликованном на сайте российского правительства. Об этом пишет The Kyiv Independent, передает УНН.

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Литва и Финляндия пока не отреагировали на решение России по морской границе, а также одностороннее решение России не признали на международном уровне.

Россия намерена провести внутренние морские воды в восточной части Финского залива и вблизи городов Балтийские Зеленодрадск Калининградской области, говорится в подготовленном Минобороны России распоряжении.

Указом Россия направлена на изменение географических координат, которые измеряют ширину российского территориального моря и территорию у береговой линии и островов. говорится в сообщении

Россия намерена изменить географические координаты у островов Замерз, Яхи, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд и Гогланд, а также Северного мыса на реке Нарва у государственной границы с Финляндией.

Дополнение

В предложенных изменениях Россия также пересмотрела территории в районе Куршского и Вислинского водоразделов и мыса Таран на границе с Литвой.

В указе говорится о том, что предыдущие географические координаты якобы зарегистрированы на основе мелкомасштабных морских навигационных карт, которые базируются на исследованиях ХХ века и "не позволяют определить внешнюю границу внутренних морских вод" России.

Действующие географические координаты, установленные постановлением Совета Министров СССР в 1985 году," не полностью соответствуют современному географическому положению", сказано в документе.

Финляндия укрепляет свою границу на востоке